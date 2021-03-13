«Вас всех сейчас задержат»

В субботу, 13 марта, сотрудники полиции провели массовое задержание участников Всероссийского форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», организованного проектом «Объединенные демократы» (курирует «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским). Всем задержанным было предъявлено обвинение по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Организаторы и участники форума называют события беспрецедентными, а целью задержаний считают «политическое давление» на участников форума.

О проведении форума было известно за месяц до его начала. Накануне организаторы объявили, что он пройдет в гостинице «Измайлово» 13 и 14 марта. Принять участие в мероприятии должны были директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, глава Красносельского округа Илья Яшин, вице-президент фонда «Свободная Россия» Владимир Кара-Мурза-младший, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат заксобрания Петербурга от «Партии роста» Максим Резник и другие.

Планировалось обсудить специфику работы муниципальных депутатов и предстоящие выборы.

Рассчитанный на 250 мест зал был заполнен до отказа: многие участники стояли вдоль рядов.

Напомним, проект «Объединенные демократы» (направлен на поиск кандидатов в муниципальные депутаты и их мобилизацию) был создан в 2017 году политиками Дмитрием Гудковым и Максимом Кацем перед муниципальными выборами в Москве. При его помощи в ряде московских муниципальных округов победили независимые кандидаты. В семи районах не оказалось ни одного депутата от «Единой России». В 2019 году проект возглавил Андрей Пивоваров. В прошлом году большинство кандидатов, поддержанных проектом, не допустили к выборам или сняли с регистрации.

Открыл форум Илья Яшин, затем выступил Евгений Ройзман. Он стал советовать собравшимся не ссориться с потенциальными и действующими коллегами, которые в будущем могут стать союзниками.

Тут в зал зашли пять сотрудников полиции и объявили, что «мероприятие организовано организацией неправительственной, действия которой нежелательны на территории РФ».

— Вы сейчас все будете задержаны и доставлены в территориальные отделения для составления протоколов,— громко заявил один из стражей порядка и добавил, что журналистов с удостоверениями и редакционными заданиями задерживать не будут, а всем остальным приказал «не устраивать панику и собраться на выход», напомнив, что полиция имеет право применить силу.

Некоторые собравшиеся сбились в кучки, другие потихоньку ушли.

— Сказали про нежелательную организацию, но даже не объяснили, про какую именно. И вы когда-нибудь видели, чтобы задерживали целый зал? — завил господин Кара-Мурза.

Андрей Пивоваров добавил, что полиция «наглядно сорвала мероприятие» и своими действиями «настроила против себя не только московских активистов, но и депутатов из регионов».

Договорить оппозиционеры не успели: полицейские вывели их за зала под руки.

— Позор! Козлы! — стали кричать в зале. Полицейские принялись выводить из зала тех, кто кричал громче всех.

Сотрудники полиции все прибывали. Некоторые из них были в шлемах и защитных латах. Ускользнуть из зала было уже невозможно — полиция заблокировала выходы и выводила участников, в том числе журналистов без удостоверений и редакционных заданий, в автозаки. Полицейские действовали аккуратно, применяя силу только к тем, кто сопротивлялся. Задержанным даже позволяли забрать верхнюю одежду из гардероба.

Вскоре процесс превратился в конвейер: полицейские выводили из зала участников, давали им одеться и переправляли в один из десяти припаркованных на выходе из гостиницы автозаков.

На улице стали собираться опоздавшие журналисты и участники форума. Безлюдный перед началом форума двор гостиницы и фойе были заполнены полицейскими.

— Иду я, а меня полиция останавливает: куда идешь? На форум, говорю, а они мне: а ваше мероприятие закончилось,— рассказывал один из опоздавших депутатов.

— Это форум МВД? — спросил вдруг собравшихся проходивший мимо спортивный пожилой человек и, услышав, что как раз все наоборот: полиция разогнала депутатский форум, сильно удивился.

— Всякое бывало, но такого никогда не было! — пробурчал спортсмен и пошел дальше.

Автозаки и полицейские автомобили у отеля «Измайлово Гамма-Дельта» Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К полудню задержания закончились, однако полиция еще два часа патрулировала гостиницу, вынося в коробках вещи, изъятые из зала. Сам зал оставался под охраной.

По предварительным данным правозащитной организации «ОВД-Инфо» , было задержано более 180 человек.

Их доставили в отделения в Медгородок, Гольяново, Измайлово, Северное Измайлово, Новокосино, Преображенское, Косино-Ухтомский, Новогиреево и Перово. Вначале «ОВД-Инфо» сообщала, что к задержанным не допускают адвокатов, однако потом ситуация изменилось и защитники получили доступ к задержанным.

Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова записала видео из отделения, в котором рассказала, что задержанных держали в холодном актовом зале, не пускали к ним адвокатов и лишь «неохотно» передали еду. Андрей Пивоваров опубликовал фотографию полицейского рапорта, в котором сказано, что в ходе мониторинга полиция обнаружила анонс форума, организованного «нежелательной на территории РФ» организацией «Открытая Россия», чья «деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ».

Позже московское ГУ МВД выпустило сообщение, в котором заявило о задержании «около 200 человек».

«Группа граждан предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении. К вечеру задержанных стали выпускать из отделений полиции.

Пресс-секретарь «Открытой России» Игорь Прилипко сообщил “Ъ”, что участникам форума вменяется нарушение ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации, штраф до 15 тыс. руб.). По словам координатора проекта «Объединенные демократы» Анастасии Бураковой, в отделения полиции прибыли сотрудники прокуратуры, которые заявили, что ведется проверка по ст. 20.33 КоАП. В то же время господин Прилипко завил, что «Открытая Россия» нежелательной не признана.

Напомним, в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными три организации, контролируемые Михаилом Ходорковским: Otkrytaya Rossia («Открытая Россия», Великобритания), Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания) и Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США). Осуществление в России деятельности иностранной или международной «нежелательной организации» считается уголовным преступлением (ст. 284.1 УК РФ), за которое было уже осуждено несколько человек. Последней стала активистка Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону. По версии следствия, она состояла в британской организации Otkrytaya Rossia.

Анастасия Буракова назвала сегодняшние события беспрецедентными и связала действия полиции с предстоящими выборами в Госдуму.

Целью форума, по ее словам, был обмен опытом независимых депутатов различных уровней и обсуждение общественных инициатив. Госпожа Буракова также заявила, что «проект “Объединенные демократы” не аффилирован ни с одной политической силой и действует в абсолютно легальном поле». Действия полиции она назвала политическим давлением. По мнению Андрея Пивоварова, целью полиции было сорвать форум и запугать его участников: «На моей памяти впервые в России вот так пакуют целый форум — и спикеров, и участников, и организаторов».

Напомним, 23 декабря прошлого года полиция также явилась в либертарианский клуб «Новая искренность» на итоговое годовое собрание «Открытой России». В работу собрания полиция не вмешивалась, а проверяла акцизные марки на бутылках со спиртным и следила за участниками, задержав некоторых за отсутствие масок и перчаток. А затем клуб был закрыт «за нарушение санитарно-эпидемиологических норм».

Кира Дюрягина