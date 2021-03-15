В Белоруссии начала работать комиссия по изменению конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале работы комиссии по внесению изменений в конституцию страны. По его словам, деятельность комиссии должна иметь «гласный и открытый характер».

Господин Лукашенко сообщил, что много предложений об изменениях поступило во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, по парламентской линии и при подготовке Всебелорусского народного собрания. «Главная задача конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона»,— сказал президент на встрече с членами комиссии (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко отметил, что действующая конституция себя не исчерпала. «С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое, социальное государство, и спустя более 25 лет этот документ абсолютно актуален»,— сказал президент. Он привел данные социологического исследования, согласно которым более 65% опрошенных не считают нужным менять конституцию.

Ранее господин Лукашенко сообщил, что проект новой конституции будет готов в течение текущего года. Он предложил совместить референдум по конституции с выборами в Советы депутатов, которые должны состояться не позднее 18 января 2022 года.

Подробнее об опросе белорусов — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко нашел опору в социологии».