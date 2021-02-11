Александр Лукашенко нашел опору в социологии

В Минске в четверг стартовало VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), участники которого должны обсудить социально-экономическое развитие страны и общественно-политические вопросы. Выступая на открытии, президент страны Александр Лукашенко заверил, что делегаты ВНС — это «законные представители народа Белоруссии». О том, чем живет белорусский народ, поддерживает ли руководство страны, и хочет ли революции, в Минске рассказали накануне, когда были опубликованы данные масштабного социологического исследования. Ранее Александр Лукашенко приглашал сограждан принять участие в этом опросе и не прогадал: выяснилось, что уровень доверия к нему составляет 66,5%, а к правоохранительным органам — 52%. Правда, по данным другого опроса — британского Королевского института международных отношений Chatham House, президенту доверяют 24,1%, а милиции — 25,3% белорусов.

«Как в народе говорят, особо не парьтесь»

«Вы приехали сюда, чтобы решать проблемы. Даже не решать, а начинать решать. Это принципиально. Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем, мы их обозначаем. Мы говорим, как будем развиваться в предстоящее как минимум пятилетие, а может, удастся заглянуть и за горизонт»,— сказал Александр Лукашенко, открывая в четверг Всебелорусское народное собрание.

Он отметил, что делегаты ВНС — «хозяева» Минска и в целом Белоруссии, «законные представители народа». «Меньше смотрите в разного рода (Telegram.— “Ъ”) каналы, живите своей жизнью. Нас качали до сих пор, качают сейчас, особенно вас, я уже привыкший, будут качать и потом. Как в народе говорят, особо не парьтесь»,— напутствовал собравшихся президент Лукашенко.

В течение двух дней 2,7 тыс. делегатов обсудят социально-экономическое развитие страны и общественно-политические вопросы.

Власти с такой трактовкой не согласны. И лишним подтверждением этого стали результаты социологического исследования, подобных которому в Белоруссии не проводилось уже много лет. Итоги опроса, проводившегося среди 10 тыс. белорусов, были представлены в среду на пресс-конференции в государственном информагентстве БЕЛТА. «Уровень доверия президенту составил 66,5%,— объявил журналистам директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.— Наибольший уровень доверия к армии — 69,2%, к церкви — 66,8%, к правительству — 57%, к правоохранительным органам — 51,9%».

Оппозиции доверяют всего 17,2% опрошенных, не доверяют — 63,4%. Протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов, отметил Сергей Мусиенко.

Исследователи вспомнили и об экономической ситуации в стране. Неудивительно, ведь почти 65% респондентов считают, что она ухудшилась. «Снижение благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5% опрошенных, с деятельностью президента — 4,5%»,— отметил Сергей Мусиенко. При этом он заверил, что 63,5% респондентов намерены самостоятельно искать другой путь улучшения жизни (а не добиваться «смены власти», как 6% опрошенных).

На прошлой неделе опрос разрекламировал сам Александр Лукашенко. «Хочу обратиться к людям — белорусскому народу. Мы приняли решение, оно давно принято, о масштабном социологическом исследовании в Беларуси,— неожиданно рассказал он.— Мы поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей. Эти социологические исследования начались». Президент попросил сограждан честно и объективно ответить на вопросы: «Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошие, выверенные решения».

«Особенно для меня это было очень важно,— повторил господин Лукашенко на этой неделе.— Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, очень сложно».

Вопросы в рамках соцопроса президент назвал «очень интересными и насущными». Основным исследователем, как пояснил господин Лукашенко, выступает не белорусская, а зарубежная компания. А на этой неделе он уточнил, что в проведении опросов участвовали белорусские государственные и частные социологические организации, а также иностранные социологические службы. Правда, кто проводит исследование, до вечера среды не объявлялось. В итоге единственной иностранной компанией, чье участие было озвучено, стал фонд «Украинская политика». На сайте организации указано, что это «независимая фабрика мысли, объединившая специалистов из разных сфер гуманитарных знаний вокруг идеи изучения политических процессов в Украине, распространение знаний об Украине и ее общественно-политической жизни в мире, а также рецепции в Украине европейского опыта развития общества».

По данным БЕЛТА, республиканский опрос проводился по заказу самого информагентства с 12 января по 8 февраля Аналитическим центром ЕсооМ «с привлечением фонда “Украинская политика” и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами». «С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%»,— уверены в агентстве. Предварительно по телефону было проведен «пилотажный опрос», чтобы «подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации».

Лично президента Александра Лукашенко методология исследования устроила.

«Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня — по настроениям. То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину,— рассказал он о работе исследователей.— Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все население, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском».

«Зачем опрашивать почти 10 тыс. человек?»

Между тем у опрошенных “Ъ” экспертов методология проведения исследования и его выводы вызвали целый ряд вопросов. Собеседники “Ъ” отмечают, что в проведении подобного масштабного опроса должна участвовать целая команда социологов, работающих в разных регионах и владеющих методами сбора и обработки информации.

Однако крупные учреждения, имеющие такую ресурсную сеть, например, Института социологии НАН Беларуси или Центр политических и социальных исследований БГУ, к работе официально не привлекались.

Нельзя исключать, что у созданного в 2003 году частного белорусского Аналитического центра ЕсооМ сеть таких специалистов по всей стране есть. Во всяком случае накануне президентских выборов именно этот центр активно публиковал данные предвыборных опросов, а затем и экзит-полов, согласно которым Александр Лукашенко набирал порядка 70% голосов. Правда, в период между выборами президента данные исследований центра фактически не появляются в СМИ, а собственный сайт центра в поисковиках найти невозможно.

«Исполнитель не назывался до сегодняшнего дня, и в итоге ни одна из пользующихся доверием служб его не проводила. Но ведь социологическое исследование — это не расследование и не спецоперация»,— удивляется аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест.

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«Сама методология исследования, как она описана, выглядит избыточной и странной,— отметила социолог в беседе с “Ъ”.— Во-первых, “для пилотажа” проводился телефонный опрос, но я слышу о таком впервые: телефонные и очные опросы это разные методики. Во-вторых, неясно, зачем опрашивать 10 тыс. человек, когда обычно для Белоруссии репрезентативной выборкой является выборка в 1–1,5 тыс. человек. Увеличение объема выборки могло бы повысить качество результатов при соблюдении методических требований, если бы у команды был серьезный исследовательский ресурс, но в социологических кругах о проведении опроса никто не слышал. В-третьих, указывается, что опрос проводился, с одной стороны, по территориальному признаку, с другой стороны, по каким-то категориям и на предприятиях, но не указано, проводились ли опросы по месту жительства. Все это не складывается в единую картину, и непонятно, как методически эти отдельные опросы могут друг друга дополнять. В-четвертых, после появления новостей об исследовании в СМИ, в Telegram-каналах белорусы стали делиться анкетами, которые им выдавали по месту работы, то есть с использованием административного ресурса. Неясно, проводили ли опрос люди, которые могут соблюсти все методические требования выборки во всех округах страны, это загадка. Нормальные квалифицированные опросные сети строятся годами».

«Доступные сейчас в сети результаты исследования ставят больше вопросов, нежели дают какую-то внятную информацию»,— согласен бывший директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов (эту должность он оставил в сентябре прошлого года).

«Конечно, первый вопрос о том, зачем надо было опрашивать почти 10 тыс. человек? Это и дорого, и долго. Если их действительно опросили меньше чем за четыре недели, в которые вошли и телефонный опрос, и опрос “экономически активного населения”, и опрос второго этапа — это просто феерический успех. Особенно в условиях морозов, COVID-19 и политической нестабильности. Наконец, через три дня после окончания сбора первичной информации рабочая группа завершила ввод данных, сформировала базу, проверила ее, а потом смогла выдать всю необходимую информацию. Просто небывалая скорость, большие молодцы»,— заявил собеседник “Ъ”.

«Достаточно ново и интересно, как на практике сочетали две разные методики — анкетный опрос и интервью на планшете, а также насколько правомерно делать пилотаж вопросов для анкетного опроса с помощью “телефонника”»,— отметил Геннадий Коршунов. По словам исследователя, учитывая, что в исследование было вложено столько средств и поддержки на высшем уровне, профессиональное сообществе ожидает «нормальную полноценную презентацию такого большого и значимого для общества исследования — с полными формулировками вопросов, со всем спектром вариантов ответов, с распределениями ответивших и затруднившихся».

Между тем собственный репрезентативный онлайн-опрос 926 жителей белорусских городов в январе нынешнего года провели аналитики британского Королевского института международных отношений Chatham House.

Его результаты также были представлены на этой неделе. Согласно этому исследованию (.pdf), акции протеста «однозначно положительно» или «скорее положительно» оценивают 44% опрошенных. Президенту доверяют 24,1%, а милиции — 25,3% белорусов.

«Все, что у нас есть сейчас в плане независимой социологии,— это интернет-опросы, хотя и их проводится не так много, и у онлайн-опросов есть свои ограничения, связанные с их репрезентативностью,— отмечает Оксана Шелест.— У этих опросов, конечно, результаты другие: поддержка акций протеста там выше, но, по разным данным, которые я пыталась свести еще в конце 2020 года, выходило, что около 20–30% белорусов выступают в целом за поддержку режима. Это не означает, что остальные выходят на акции протеста, но и властям они уже не доверяют».

Галина Дудина