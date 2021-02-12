Лукашенко предложил совместить референдум по конституции с местными выборами

Референдум по новой конституции Белоруссии может быть совмещен с выборами в Советы депутатов, сообщил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это позволить сэкономить деньги. Местные выборы должны состояться не позднее 18 января 2022 года, согласно календарю ЦИК.

«Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11–12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, возможно, совместив его принятие с местными выборами. Думаю, это будет нормально, это будет определенная экономия средств»,— сказал господин Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (цитата по БелТА).

Накануне президент Белоруссии заявил, что проект новой конституции будет готов в течение текущего года, а на референдум его вынесут в начале 2022 года. Александр Лукашенко отметил, что условием передачи власти будет мирная обстановка в стране.

Подробнее о выступлении белорусского президента — в материале “Ъ” «Сам себя избирал, сам себя и уйду».