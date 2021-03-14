В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить вакцинацию против коронавируса в стране препаратом компании AstraZeneca, сообщил ирландский Минздрав в Twitter. Напомним, на этой неделе несколько стран прекратили его применение после летальных случаев с образованием тромбов у сделавших прививку этой вакциной.

«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса»,— указал Минздрав Ирландии.

Использование вакцины после нескольких случаев тромбоэмболии приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд и ЮАР. При этом власти ФРГ и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) тоже призвало к этому. EMA и компания AstraZeneca заявили, что связь между применением вакцины и образованием тромбов не выявлена.

О претензиях к вакцине — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca вызвала осложнения в Европе».