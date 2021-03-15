Якутск вернули в 2018 год

Якутский городской суд в субботу отменил регистрацию на выборах мэра республиканской столицы предпринимателя Владимира Федорова. Он баллотируется в мэры уже третий раз и хорошо известен местным жителям. В 2018 году, когда господина Федорова тоже сняли с гонки, это привело к протестному голосованию, в результате которого его дублер Сардана Авксентьева обошла кандидата от «Единой России» (ЕР). В этот раз бизнесмен не подготовил себе яркой замены, поэтому исход выборов будет зависеть от явки, считает эксперт.

Основанием для отмены регистрации Владимира Федорова стало отсутствие среди поданных им в избирком документов списка уполномоченных представителей выдвинувшей его Партии дела. Иск в суд подал кандидат от «Родины» Айал Прокопьев, пожаловавшийся на всех своих семерых конкурентов. В результате регистрации лишились не только господин Федоров, но и его политтехнолог Илья Паймушкин (выдвигался от Партии малого бизнеса России), а также бизнесмен Микаэл Заболотный (Партия социальной защиты).

Владимир Федоров трижды избирался в Госсобрание (парламент) Якутии, был членом ЕР, а затем «Справедливой России» (СР). В 2012 году он впервые участвовал в выборах мэра Якутска как самовыдвиженец и занял второе место с 25,1% голосов, уступив выдвинутому ЕР первому зампреду якутского правительства Айсену Николаеву (47,7%). В 2018 году господин Николаев был назначен врио главы Якутии, и Владимир Федоров вновь баллотировался в мэры, на этот раз — от «Родины». Однако за месяц до голосования партия сняла его с гонки.

После этого Владимир Федоров вошел в избирательный штаб своего дублера — топ-менеджера якутского аэропорта Сарданы Авксентьевой, выдвинутой Партией возрождения России. Ее предвыборная кампания строилась на яркой протестной риторике, и в итоге госпожа Авксентьева победила с 40% голосов, обойдя спикера гордумы единоросса Александра Саввинова (31,7%). Став мэром, она назначила Владимира Федорова своим первым заместителем, но спустя год вынуждена была уволить его из-за проблем с дипломом.

Сардана Авксентьева получила широкую известность как «народный мэр», сокращавший бюджетные траты на чиновников. Но в январе 2021 года она досрочно ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. И. о. градоначальника был назначен ее первый заместитель Евгений Григорьев (ЕР). «Народный мэр» сразу призвала жителей поддержать его на выборах, с таким же заявлением выступил Айсен Николаев.

«Власть строит препоны каждый раз, когда я иду на выборы, и причина заключается только в моей электоральной базе,— прокомментировал Владимир Федоров “Ъ” решение суда.— Провластный кандидат проигрывает уже на старте кампании, это подтверждают наши социологические замеры, а власть не может допустить, чтобы городом управлял народ». Если решение об отмене регистрации вступит в силу, то господин Федоров, как и в 2018 году, поддержит другого кандидата, но кого, он пока не уточняет. По данным “Ъ”, в этой роли должен выступить кандидат от СР журналист Виталий Обедин.

Илья Паймушкин называет решение суда «феодализмом»: «Якобы мы не предоставили список уполномоченных представителей партии отдельным приложением. Но у избиркома нет утвержденной формы этого документа, а в протоколе о выдвижении уполномоченные назначены. Отсутствие списка в виде лишней бумажки не может служить основанием для отмены регистрации кандидатов». По словам господина Паймушкина, Владимир Федоров и он сам будут обжаловать это решение вплоть до Верховного суда России.

Стоит напомнить, что Якутия в последние годы стала одним из самых протестных регионов России. На выборах президента-2018 Владимир Путин получил здесь худший результат среди всех субъектов РФ (64,4% голосов), а выдвиженец КПРФ Павел Грудинин — лучший (27,25%). При этом в Якутске результат президента был еще хуже — 60,3% против 30,9% у кандидата Грудинина. По итогам общероссийского голосования по изменению Конституции летом 2020 года Якутия заняла второе место (после Ненецкого округа) по доле не согласных с поправками избирателей: против проголосовали 40,65% участников плебисцита, за — 58,34%. А в столице республики соотношение сторонников и противников реформы составило 51% на 47,85%.

Отставка Сарданы Авксентьевой — это «урок выученной беспомощности», считает политолог Константин Калачев: «Голосуй — не голосуй, а будет, как высокое начальство решит. Вопрос в том, усвоен ли этот урок или он стал дополнительным раздражителем». По мнению эксперта, в отличие от кампании 2018 года, сейчас в Якутске нет однозначного кандидата для аккумуляции протестных голосов, поэтому исход выборов определит явка: «Власть учитывает прошлые ошибки, и для Николаева на кону стоит слишком многое. Постараются не мытьем, так катаньем получить результат и продемонстрировать Кремлю, что накануне федеральных выборов в Якутске все спокойно».

Андрей Прах