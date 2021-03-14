Суд заключил под стражу заместителя главы правительства Ставрополья Золотарева

Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Он подозревается во взяточничестве на сумму 63 млн руб., возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).

«Сегодня Промышленным районным судом города Ставрополя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,— говорится на сайте Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.— Сейчас следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается».

По версии следствия, в 2017 году Александр Золотарев и замещавший должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий получили взятку в размере 2,5 млн руб. от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта на строительство корпуса детской клинической больницы.

В 2018 году, по данным следствия, они получили от представителя того же юридического лица свыше 15,5 млн руб. за покровительство по контракту на строительство корпуса клинического кардиологического диспансера, а в 2019 году — более 45 млн руб. за контракт на строительство корпуса онкологического диспансера.

Александра Золотарева задержали 12 марта в аэропорту Ставрополя, как сообщалось, при попытке скрыться. В отношении Алексея Когарлыцкого расследуется семь уголовных дел, которые возбуждены по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 (получение взятки) УК РФ.