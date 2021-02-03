Экс-министру строительства Ставрополья нашли седьмое уголовное дело

В ходе расследования уголовного дела бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого следствие вскрыло очередной факт противоправной деятельности экс-министра. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета России (СКР), в связи с этим в отношении опального чиновника возбуждено седьмое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в начале 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в размере 1 млн руб. за решение в комитете градостроительства администрации города Ставрополя вопроса об узаконивании самовольного объекта строительства — многоэтажного офисного здания с автомойкой. Как уточнили в СКР, в ближайшее время готовится «процессуальное решение в отношении взяткодателя и посредника».

Уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 2 ст. 285 УК РФ) в отношении господина Когарлыцкого было возбуждено осенью 2019 года; 7 ноября того же года чиновник был задержан на своем рабочем месте. Следствие заподозрило его в том, что с декабря 2017 по март 2018 года он подписал несколько справок «о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж"» и об оплате работ и строительных материалов, «монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена». Тем самым он, по данным следствия, нанес государству ущерб в сумме более 14 млн руб.

Кроме того, в ходе следствия было также установлено, что в конце 2017 года Алексей Когарлыцкий получил взятку от акционерного общества «Гипроздрав» в размере 15,55 млн руб. за содействие в получении обществом контракта на строительство Краевого клинического кардиологического диспансера.

В очередном уголовном деле, возбужденном в отношении чиновника в июле 2020 года, вновь фигурировало АО «Гипроздрав». Как уточнили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, в июне 2019 года господин Когарлыцкий договорился с представителем АО о передаче ему взятки в размере 43,25 млн руб. за оказание содействия при проведении работ по строительству в Ставрополе Культурно-образовательного и музейного комплекса, включающего концертные и театральные залы.

В настоящий момент в отношении чиновника расследуется уже семь уголовных дел, возбужденных по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ). В качестве взяток, по данным следствия, в деле фигурируют автомобиль Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 млн руб. и денежные суммы более 50 млн руб.

Ставропольское правительство постоянно сотрясают коррупционные скандалы. В 2020 году у себя в кабинете был задержан заместитель министра строительства и архитектуры края Петр Кожин. По подозрению в коррупционных преступлениях в 2017 году были задержаны министр дорожного хозяйства края Игорь Васильев и его первый заместитель Андрей Лазуткин.

Подробнее о задержании Петра Кожина читайте в материале “Ъ” «Чиновнику напомнили о старых взятках».

Александра Ларинцева, Пятигорск