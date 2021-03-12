Замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки

Следователи задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, на него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Он подозревается в получении взяток с 2017 года на сумму 63 млн руб.

«Сегодня по поручению следователя СУ СК России по Ставропольскому краю Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться»,— говорится на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2017 году он и замещавший должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий получили взятку в 2,5 млн руб. от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта на строительство корпуса детской клинической больницы.

В 2018 году они получили от представителя того же юридического лица свыше 15,5 млн руб. за покровительство по контракту на строительству корпуса клинического кардиологического диспансера, а в 2019 году — более 45 млн руб. за контракт на строительство корпуса онкологического диспансера.