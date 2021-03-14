Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил предложение Минтруда ограничить получение выплат «подозрительно бедными» семьями, то есть семьями с формально низкими доходами и при этом существенным семейным имуществом, а также семьями без легальных доходов. В ответ на это господин Зюганов предложил ввести повышенный налог для состоятельных россиян, расходы которых не соответствуют официальным доходам.

«Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи "подозрительно бедным семьям",— написал Геннадий Зюганов в Telegram.— Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых"».

По его мнению, одновременно следует ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции. «Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"»,— написал политик. Он добавил, что эти и другие требования есть в программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни», также в антикризисном плане, составленном по итогам Орловского международного экономического форума.

Напомним, с 1 января 2021 года в России действует прогрессивная налоговая шкала, она предполагает налог в размере 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн руб. в год. Кроме того, 10 марта в Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходе менее 204 тыс. рублей в год. Для россиян с большими доходами предлагается ввести налог, растущий в зависимости от размера годового дохода.

О том, готовы ли россияне платить дополнительный сборы,— в материале “Ъ FM” «Прогрессивную шкалу хотят поддержать повышенными ставками».