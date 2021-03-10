Прогрессивную шкалу хотят поддержать повышенными ставками

В Госдуме предложили расширить прогрессивную шкалу налогообложения и отменить НДФЛ для людей с доходами не более 17 тыс. руб. в месяц. Компенсировать выпадающие средства из бюджета могут за счет повышения ставок для состоятельных людей. Законопроект на эту тему внес в нижнюю палату депутат от ЛДПР Сергей Катасонов. В документе говорится, что для людей с доходами свыше 204 тыс. руб. в год сохранится ставка 13%. До 15% она увеличится при заработке в 5 млн руб. в год. А если человек зарабатывает свыше 10 млн, то платить придется миллион рублей плюс 25% от суммы превышающей годовой доход. Если доход составит 100 млн, то будет взиматься 23,8 млн плюс 35% от сверхдоходов.

Доктор экономических наук, заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов поддерживает введение прогрессивной шкалы. Но, по его мнению, нужны корректировки: «Идея введения прогрессивной шкалы налогообложения пользуется поддержкой, как мне кажется, у абсолютного большинства населения. Другое дело, что есть моменты, которые вызывают проблемы — в первую очередь освобождение от налогообложения лиц, чьи доходы не превышают 17 тыс. руб. в месяц.

Я бы полностью поддержал эту идею, если бы у человека эти доходы были единственными. У нас есть достаточно много работающих пенсионеров, которые могут, например, получать жалование в 15 тыс. плюс соцвыплаты в 17 тыс. А если они при этом еще являются владельцами второй недвижимости и сдают ее, то, собственно говоря, я не очень вижу в этом смысла.

Должны быть реализованы более гибкие подходы, может быть, использовать более щадящую шкалу — не 13%, а 7-10%

Полностью освобождать справедливо, если человек не имеет никаких других источников дохода, кроме этих 17 тыс».

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По оценкам авторов законопроекта, прогрессивная шкала налогообложения ежегодно будет пополнять бюджет на 343 млрд руб. С этого года в России и так применяется растущая ставка НДФЛ. Люди с доходами свыше 5 млн руб. должны платить 15%. По предварительным подсчетам, в 2021 году с помощью этой системы бюджет получит дополнительно 60 млрд руб. Деньги должны пойти на лечение детей. Но в случае если люди с доходами в 17 тыс. руб. перестанут платить НДФЛ, то для всех остальных ставки должны вырасти еще существеннее, причем даже для людей с ежемесячным доходом в 150 тыс. руб., отмечает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов:

«Речь идет об огромном повышении. 20% для людей с очень большим доходом не компенсируют выпадающие доходы от снижения НДФЛ для людей с низким заработком. Я видел оценку, что это должно быть ниже 2 млн в год. В России людей с высоким доходом мало, у нас в основном живут граждане со средним или низкосредним доходом. С точки зрения подхода это кажется социально справедливым, с точки зрения собираемости это кажется абсолютно нормальным, потому что, если опять же издалека посмотреть на то, как сейчас работает большинство налогов в России, многие очень хорошо собираются, включая НДФЛ. Так что я считаю, что это не просто возможно, а обязательно произойдет.

Вопрос ровно в том, чтобы это было сделано очень экономически грамотно и чтобы это не привело, например, к тому, что все IT-специалисты возьмут и разом уедут в страны Балтии».

Ранее аналитики Высшей школы экономики опубликовали исследование, согласно которому больше половины россиян готовы платить дополнительные налоги, но при условии что деньги пойдут на здравоохранение или образование. И лишь 8% готовы дополнительно тратиться на оборону.

Владислав Викторов