В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходе менее 204 тыс. рублей в год

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов внес в нижнюю палату парламента законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает освобождение от подоходного налога россиян, чей доход не превышает 204 тыс. руб. в год (17 тыс. руб. в месяц), а для всех остальных вводит налог, растущий в зависимости от размера годового дохода.

Для доходов свыше 204 тыс. руб. в год депутат предлагает оставить ставку 13%, свыше 5 млн — 15%, свыше 10 млн — 1,3 млн руб. плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн руб., а для доходов свыше 100 млн руб. в год — 23,8 млн руб. плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн руб. Напомним, с 1 января 2021 года в России уже действует прогрессивная налоговая шкала, однако она предполагает только налог в размере 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн руб. в год.

«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Введение налога в размере 15% для россиян с годовым доходом свыше 5 млн руб. в год должно было, по предварительным подсчетам, принести бюджету в 2021 году 60 млрд руб. налогов, в 2022 году — 64 млрд руб., в 2023 году — 68,5 млрд руб. Как сообщалось, эти средства будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими. Согласно закону, налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за первый квартал 2021 года. Кроме того, его освободят от уплаты соответствующих сумм пеней, если он самостоятельно перечислит в бюджетную систему налог до 1 июля 2021 года.

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