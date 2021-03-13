Цена биткойна превысила отметку в $60 тыс. и обновила исторический максимум

Цена биткойна на торгах поднималась выше $60 тыс., свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance. Курс криптовалюты достигал $60,160 тыс. за штуку. Таким образом, биткойн вновь обновил исторический максимум.

До этого цена криптовалюты на торгах поднималась выше $59 тыс., свидетельствовали данные портала CoinDesk. Биткойн рос до $59,363 тыс. за штуку.

Биткойн регулярно обновлял исторические рекорды с декабря 2020 года. 21 февраля цена биткойна превысила $58 тыс. После этого криптовалюта перешла к снижению.

Подробнее о росте криптовалюты читайте в публикации приложения «Деньги» «Биткойн пошел на второй круг».