Биткойн пошел на второй круг

В феврале цена самой известной цифровой валюты — биткойна — впервые в истории преодолела отметку в $50 тыс. «Бычью» игру ведут профессиональные инвесторы, которые увидели способ защитить инвестиции от обесценивания фиатных валют и роста инфляции в мире. Участники рынка предупреждают, что к таким инвестициям нужно относиться с осторожностью: хайп может быстро пройти, а цены — обвалиться.

Как в прошлом году и прогнозировали «Деньги», уже в первую декаду января 2021 года курс биткойна поднялся более чем на 40% и впервые в истории преодолел уровень $40 тыс. После стремительного взлета произошла непродолжительная коррекция, вслед за которой начался новый виток роста. В итоге 16 февраля виртуальная валюта впервые преодолела уровень $50 тыс. С начала года курс криптовалюты вырос более чем на 70%, а по отношению к значениям начала сентября — почти в пять раз. Капитализация биткойна выросла на $380 млрд и $725 млрд соответственно — до $915 млрд.

Столь стремительного роста стоимости биткойна не было более трех лет. Вторая половина 2017 года была одной из самых удачных для виртуальных валют: многие финансовые регуляторы смягчали свою риторику по отношению к цифровым валютам от крайне негативных до нейтральных, к тому же в декабре 2017 года произошел долгожданный запуск торгов фьючерсами на биткойн на Чикагской товарной бирже CME Group. В таких условиях курс биткойна за четыре с половиной месяца вырос почти в семь раз и 18 декабря достиг отметки $19,5 тыс.

Начало торгов фьючерсами расширило круг инвесторов, предоставив возможность профессиональной его части зарабатывать не только на росте курса биткойна, но и на его снижении. Учитывая, что рынок криптовалют был к тому времени сильно перегрет, желающих сыграть на понижение было много. За пару месяцев биткойн подешевел более чем втрое — его цена опустилась ниже $6 тыс.

Альтернатива золоту и фиатным валютам

На восстановление биткойном утраченных позиций и возвращение к максимумам декабря 2017 года потребовались три года и глобальный кризис. Пандемия коронавируса вызвала сильнейший спад мировой экономики и вынудила центральные банки многих стран прибегнуть к беспрецедентным мерам денежного стимулирования. По оценкам «Денег», основанным на данных Bank of America, суммарная программа помощи мировой экономике превысила $21 трлн. В дополнение к этому регуляторы активно снижали ставки — в частности, ФРС США, как и в 2008 году, опустила ставку почти до нуля.

Как давление со стороны регуляторов может повлиять на криптовалюту Читать далее

Меры по денежному стимулированию поддержали мировую экономику, но усилили инфляционные ожидания. Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур напоминает, что рост инфляции заметно отразился на американском долларе — это вынудило инвесторов оперативно искать пути защиты своего капитала от роста цен. Роль защитного инструмента исторически выполняло золото. По данным EPFR, за первые восемь месяцев 2020 года глобальные инвесторы вложили более $54 млрд в биржевые фонды, ориентированные на вложения в благородный металл. На фоне масштабного притока ликвидности цена золота в начале августа достигла нового максимума — $2073 за унцию, прибавив с начала года почти 37%.

Биткойн привлек капитал

После бурного роста цен на золото многие инвесторы начали искать альтернативные способы защиты от роста денежной массы и инфляции. Таковыми многие сочли цифровые валюты. Правда, страх войти в столь волатильный актив сохранялся и не хватало триггера для активного перехода. По словам гендиректора швейцарской финансовой компании Newcent Владимира Сметанина, одним из революционных этапов восстановления популярности биткойна стали действия компании MicroStrategy. Американский поставщик программного обеспечения летом прошлого года начал программу конвертации в биткойн денежных средств из казначейских резервов, направив на эти цели суммарно $1,125 млрд. По состоянию на 21 декабря MicroStrategy владела 70,47 тыс. биткойнов, которые оцениваются сейчас в $3,5 млрд. «Идеология такого решения была проста: компания не хочет хранить сгенерированный кэш в долларах, потому что их печатают все больше и больше. А эмиссия биткойна ограничена»,— отмечает Владимир Сметанин.

Как растут криптовалюты Читать далее

Успех американской компании вдохновил и других корпоративных инвесторов на конвертацию собственных средств в биткойн. Например, в октябре стало известно, что Square сооснователя Twitter Джека Дорси и Stone Ridge вложили в биткойн $50 млн и $115 млн соответственно. В том же месяце британская компания Mode Global Holdings PLC потратила 10% корпоративного капитала на покупку цифровой валюты. В декабре инвестиционный банк Jefferies произвел перераспределение капитала, снизив процент капитала, вложенный в золото, с 50% до 45%, переведя изъятый из золота капитал в биткойн и сообщив своим инвесторам о намерении увеличить инвестиции в биткойн в случае коррекционного движения его курса. «Многие компании "сидят" на капиталах, не имея возможности или желания инвестировать его в новые проекты или покупку конкурентов, а доходность от облигаций практически обнулилась. Неудивительно, что некоторые компании решились инвестировать в криптовалюты»,— полагает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

Ключевой новостью 2021 года стало сообщение о том, что компания Илона Маска Tesla приобрела биткойны на $1,5 млрд. Об этом она оповестила в своем ежеквартальном отчете SEC. По словам Владимира Сметанина, Илон Маск как очень значимая медийная фигура и неординарная персона всегда привлекает внимание своими действиями и заявлениями. Многие ему верят.

«Имиджево Маск и биткойн похожи: Маск создает прорывные технологические проекты, биткойн таким является; и тот и другой ассоциируются с будущим, в которое нужно инвестировать; многие люди верят Маску и верят в биткойн, поэтому его слова оказали такое влияние на рынок.





Встретились два культа, причем культ биткойна по капитализации благодаря Маску обогнал Tesla»,— отмечает господин Сметанин (Tesla оценивается в $783 млрд, занимая седьмую строчку среди крупнейших компаний мира).

Не менее важной новостью, чем покупка биткойнов, стало заявление, что Tesla рассматривает возможность принимать в криптовалюте платежи. «Решение выглядит сильным маркетинговым ходом, оно позитивно влияет на восприятие компании техногиками, а также работает на принятие криптовалют в традиционном мире, что выгодно Tesla как крупному инвестору, выложившему 8% денежных активов»,— отмечает Алексей Кириенко.

Управляющие и платежные системы

Важную роль в повышении капитализации сыграли не только корпоративные, но и институциональные инвесторы. Об этом косвенно говорят данные фондов, ориентированных на вложения в биткойн. В частности, в самом крупном биткойн-фонде Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) сейчас находится порядка 600 тыс. BTC, а стоимость активов превышает $30 млрд. Такие фонды позволяют профессиональным инвесторам и управляющим компаниям вкладывать средства в биткойн, не нарушая инвестиционной декларации. В числе инвесторов GBTC Ark Investment Management с размером капитала $4,5 млрд и Horizon Kinetics с размером капитала $5,3 млрд.

Растет интерес к криптовалюте и со стороны платежных систем. В октябре компания PayPal добавила поддержку криптовалют, что позволило американским пользователям платежной системы покупать и продавать биткойн, эфир, биткойн Cash и лайткойн, а также хранить их на встроенном кошельке. В 2021 году должна появиться возможность расплачиваться цифровыми активами в 26 млн торговых точек, обслуживаемых сервисом. Впрочем, магазины будут принимать криптовалюту не напрямую, а после конвертации в доллары.

В феврале компания Apple заявила о намерении создать криптовалютную площадку для своих пользователей. «Изменение взглядов на криптовалюты, скорее всего, является следствием растущего распространения криптовалют в различных областях бизнеса, а также позитивной риторики американских законодателей, которая имеет немалое значение для Apple»,— считает Юрий Мазур.

Неудивительно, что в таких условиях крупнейшие инвестиционные банки начали активнее освещать происходящее на рынке цифровых валют. В частности, Bank of America (BofA) в своих ежемесячных опросах глобальных инвесторов начал регулярно интересоваться биткойном. В сентябрьском опросе BofA 26% респондентов назвали биткойн самой многообещающей инвестиционной идеей. В январе такого же мнения придерживались 36% управляющих. «Инвестбанки освещают активы, которые показывают активную динамику и спрос на которые активно растет со стороны клиентов. На фоне околонулевых процентных ставок и рисков инфляции криптовалюты привлекают как институциональных инвесторов, так и обычных людей, которые поддались инвестиционному буму и присматривают активы, которые сулят выгоду»,— отмечает Алексей Кириенко.

Прогноз

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Эксперты в целом ждут дальнейшего роста цены основных криптовалют. Ключевыми факторами влияния на крипторынок, по мнению Юрия Мазура, будет оставаться спрос на биткойн со стороны крупных рыночных игроков и законодательные инициативы по отношению к криптовалютам со стороны американских конгрессменов и парламентариев развитых стран. «Можно предположить, что спрос на криптовалюты как среди институциональных инвесторов, так и со стороны корпоративного сегмента продолжит расти. На первое полугодие мы ожидаем, что курс BTC/USD может достигнуть $52,724 тыс. Что касается курса ETH/USD, мы ожидаем роста пары до $1,9 тыс. в феврале—марте с дальнейшим ростом до $2,34 тыс. торгового пункта до конца первого полугодия 2021 года»,— считает господин Мазур.

По мере дальнейшего роста растут и риски коррекции. По мнению Владимира Сметанина, на горизонте полугода цена биткойна может приблизиться к $60–80 тыс., при этом и возможны коррекции на 30–50%, можно увидеть цену и в $20–25 тыс. «При достижении круглых уровней в районе $50–60 тыс. логично ожидать коррекционного отката»,— считает Алексей Кириенко.

С ростом цены криптовалют и инвестиционного спроса будут расти и регуляторные риски. «Прошлые годы показали, что регуляторы позволяют инвестировать в биткойн и другие криптовалюты, но крайне негативно относятся, когда она предлагается в качестве платежного средства»,— отмечает Алексей Кириенко. Не стоит недооценивать данный фактор, подчеркивает он.

Иван Евишкин