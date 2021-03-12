Помощник генсека ООН обвинила ФСБ в задержании людей в Крыму

Ополченцы, агенты ФСБ и правоохранительные органы Крыма причастны к задержанию и исчезновению людей в регионе, заявила помощник генерального секретаря ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис. Сегодня, 12 марта, проходит неформальное заседание СБ ООН, посвященное «семи годам нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности».

«В ходе своего предыдущего доклада по Крыму Совету Безопасности 6 марта 2020 года я говорила о произвольном задержании и исчезновении 43 лиц с 2014 по 2018 год, что было задокументировано УВКПЧ. К предполагаемым исполнителям относятся представители групп ополченцев, агенты ФСБ и другие правоохранительные органы, включая крымскую полицию»,— сказала госпожа Брандс-Кехрис на заседании СБ ООН (цитата по «РИА Новости»). Кто именно и по каким причинам был похищен на территории полуострова, она не уточнила.

Ранее ООН неоднократно заявляла, что в Крыму с 2014 года убивают и похищают людей, применяют к ним пытки и преследуют по политическим и иным мотивам различные группы. Российские и крымские власти все обвинения отрицают. Полуостров вошел в состав РФ 18 марта 2014 года.

О соблюдении прав человека в регионе — в материале “Ъ” «ЕСПЧ вынес удовлетворительное решение».