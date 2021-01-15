ЕСПЧ вынес удовлетворительное решение

Продолжающийся с 2014 года конфликт между РФ и Украиной получил развитие в связи с промежуточным решением по жалобе Киева из-за присоединения Крыма, которое вынес в четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В Киеве заявили о «важном шаге на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины». А вот в Минюсте РФ акцентировали внимание на том, что ЕСПЧ счел необоснованным целый ряд выдвинутых против России обвинений, касавшихся ситуации в Крыму. При этом в Москве предъявили Киеву ответные претензии.

Большая палата ЕСПЧ в четверг признала «частично приемлемыми» к рассмотрению по существу иски украинской стороны по делу «Украина против России». Это дело касается предполагаемых «систематических нарушений РФ Европейской конвенции о правах человека» в Крыму и основывается на поданных Украиной в 2014–2015 годах в ЕСПЧ жалобах.

В своем промежуточном решении Страсбург установил, что Крым находится в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года. Россия же считает, что осуществляет юрисдикцию над полуостровом с 18 марта 2014 года, когда президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали соответствующий договор. Таким образом, ЕСПЧ может перейти к рассмотрению по существу жалоб Киева, которые относятся к событиям, предшествовавшим включению в РФ Республики Крым и города Севастополя.

При этом отмечено, что суд не рассматривал законность присоединения Крыма к РФ с точки зрения международного права.

В подтверждение того, что Россия «осуществляла эффективный контроль над Крымом» с февраля 2014 года, в ЕСПЧ привели ряд доказательств. Во-первых, это увеличение российского военного контингента в марте 2014 года в два раза, что в РФ, по мнению суда, не оправдали «какими-либо конкретными доказательствами, свидетельствующими о существовании угрозы для войск, размещенных в Крыму в то время». Во-вторых, тот факт, что увеличение войск произошло без согласия Киева.

Не все жалобы украинской стороны будут рассматривать. Ряд из них отклонили из-за нехватки доказательств. Среди них:

обвинения в убийствах в Крыму мирных граждан,

задержании иностранных журналистов,

национализации собственности украинских солдат.

Однако большую часть исков суд к рассмотрению принял. Среди обвинений:

насильственное похищение людей и отсутствие эффективного расследования произошедшего;

жестокое обращение и незаконные задержания;

навязывание гражданства РФ и обыски в частных домах;

преследования и запугивания религиозных лидеров, которые не принадлежат к Русской православной церкви;

препятствование деятельности нерусскоязычных СМИ;

запрет публичных собраний;

принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий;

препятствование использования украинского языка и преследование украиноязычных детей в школах;

ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины.

Такое решение Страсбурга в Киеве встретили ликованием. «Победа! Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в ЕСПЧ!» — написал глава Минюста Украины Денис Малюська в Facebook. По его словам, такой вывод ЕСПЧ — это мощный юридический удар по мифологии, которую, как считает министр, использует Россия в гибридной войне. «В противодействии гибридной войне Россия поддерживает миф о "мирном" и "правомерном" "присоединении" Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене»,— возмутился Денис Малюська. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение суда «важным шагом на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины».

В Минюсте РФ, похоже, тоже в целом остались довольны решением. «ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации»,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил “Ъ”, что обнародованное в четверг решение — «это, конечно, "щелчок по носу" международным кляузникам и провокаторам».

«Но если бы представители Европейского суда по правам человека действительно бы хотели установить истину, они бы приехали к нам в Крым и отреагировали на нарушения прав крымчан в виде блокад со стороны Украины и западных санкций»,— добавил он. Об этом же говорилось в заявлении постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского, поступившем в распоряжение ТАСС: «Мы более чем разочарованы молчанием Европейского союза, других коллег, а также наблюдателей Совета Европы в связи с бесчеловечной практикой нарушения прав человека Киевом… Выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев на деле пытается задушить Крым посредством водной блокады полуострова».

Сенатор от Крыма («Единая Россия») Сергей Цеков сказал “Ъ”, что суд принял компромиссное решение — «отклонил только часть жалоб со стороны Украины, а вторую часть все-таки собирается рассматривать». «То есть действует по принципу и нашим и вашим»,— добавил он. А вот главный редактор официального научно-аналитического журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев в разговоре с “Ъ” выразил мнение, что выводы Страсбурга пока удовлетворяют скорее украинскую сторону. При этом он уточнил, что вынесенное в четверг решение суда — это «одна из начальных стадий процесса», а рассмотрение самого дела может занять как минимум год.

Марина Коваленко; Александр Дремлюгин, Симферополь