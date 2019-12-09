Суд ООН рассказал о пытках в Крыму

В Крыму с 2014 года убивают и похищают людей, применяют к ним пытки и преследуют по политическим и иным мотивам различные группы. К таким выводам в своем докладе пришел офис прокурора Международного уголовного суда ООН. Российские и крымские власти считают документ лживым. Так, например, по мнению вице-спикера Госсовета Крыма Владимира Бобкова, доклад является «инструментом политической манипуляции» и предназначен для людей, не бывавших в Крыму и не имеющих доступа к объективной информации.

Международный уголовный суд ООН опубликовал доклад (.pdf) о предварительных расследованиях 2019 года. Его подготовил офис прокурора структуры. В документе 76 страниц, 8 из которых посвящены ситуации с правами человека на Украине. В этой части доклада упоминается и ситуация в Крыму. В тексте говорится, что с 18 марта 2014 года полуостров контролируется РФ. «Ситуация на территории Крыма и Севастополя фактически представляет постоянное состояние оккупации»,— отмечается в докладе. Также там говорится, что офис прокурора изучал информацию, касающуюся «ряда обвинений в совершенных преступлениях в контексте ситуации, которая привела к оккупации, и во время оккупации территории Крыма».

Суд заявил, что имеющаяся в его распоряжении информация дает «разумные основания полагать», что с 26 февраля 2014 года на территории Крыма были совершены

умышленные убийства,

пытки,

посягательства на личное достоинство,

принуждение охраняемых лиц к службе в силах враждебной державы,

умышленное лишение защищаемых лиц прав на справедливое и судебное разбирательство,

преследования групп или коллективов по политическим мотивам,

насильственное исчезновение людей.

В докладе Международного суда сказано, что при его подготовке использовались материалы украинских властей (полиции, госбюро расследований, СБУ, прокуратуры) и гражданского общества.

О конкретных преступлениях и их количестве в докладе речь не идет.

Вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков рассказал “Ъ”, что на полуостров приезжают представители различных стран мира и все они отмечают «активное развитие» региона, «огромные инфраструктурные прорывы» и высокий уровень «личной безопасности». «В свою очередь, исследование Международного суда рассчитано на людей, которые Крым не видели никогда в жизни и, при монополизации информационного пространства, вынуждены доверять вот этой ахинее»,— заявил господин Бобков. По его словам, отчет суда мог выйти именно сейчас, чтобы увязать Крым с событиями в Донбассе (в документе действительно выводы о ситуации в Крыму и на востоке Украины опубликованы в одном разделе) и рассказать «о злодейской политике РФ» накануне саммита в «нормандском формате».

Зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что международный суд «выполняет политическую функцию». «Если есть желание провести реальное расследование, нужно приехать в Крым и расследовать конкретные дела — обычная ли это уголовщина, которая происходит, к сожалению, во всем мире, или что-то другое»,— сказал “Ъ” Александр Форманчук. «Пусть они (Международный суд.— “Ъ”) на совершенно конкретных примерах покажут: где это было, когда это было и что это такое? Тогда можно будет вести разговор, а так это лишь игры, которые ничего общего не имеют с действительностью и реалиями»,— заявил “Ъ” первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Международный суд господин Фикс назвал «конторой по введению в заблуждение международного сообщества».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал “Ъ”, что вся информация в докладе, касающаяся Крыма, «не соответствует действительности». Его выводы и тональность, по мнению сенатора, подтверждают справедливость недоверия российских властей к различным международным организациям и структурам. «Они (представители офиса прокурора Международного суда.— “Ъ”) здесь (в Крыму.— “Ъ”) не были. Не встречались с должностными лицами, правоохранителями, с рядовыми гражданами, теми, кто якобы пострадал. Все это из интернета и справок от представителей Украины»,— заявил господин Цеков. Доклад, по его словам, может быть мотивирован «русофобией, русоненавистничеством, низкой профессиональной подготовкой и дилетантским отношением к работе его составителей».

Вадим Никифоров, Симферополь