У Роскомнадзора нет претензий к Telegram после удаления ботов по сбору персональных данных

Роскомнадзор прокомментировал удаление в Telegram ботов, которые собирают персональные данные россиян. Ведомство сообщило, что теперь у него нет претензий к мессенджеру.

«На текущий момент у Роскомнадзора нет претензий к администрации мессенджера Telegram по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных»,— говорится в сообщении пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее Роскомнадзор направил Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают персональные данные. По версии ведомства, это нарушает российские законы. Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению информации.

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сегодня, 12 марта, сообщил, что Telegram удалил пять крупнейших ботов, которые собирали персональные данные. Однако после блокировки появились аналогичные им боты.

С 1 марта в России вступил в силу закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных. Теперь операторы не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия.

О требованиях Роскомнадзора — в материале “Ъ” «Бот и все о нем».