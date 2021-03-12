Telegram начал блокировать боты по сбору персональных данных

Мессенджер Telegram заблокировал боты, собирающие и распространяющие персональные данные россиян. Ранее блокировки ботов потребовал Роскомнадзор.

«Пока достоверно известно об удалении пяти крупнейших ботов: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot (причем только английской версии). Однако, возможно, этот список будет продолжен, так как претензии Роскомнадзора относились к большему количеству»,— уточнил журналистам основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян (цитата по ТАСС).

После блокировки одних ботов сразу появляются аналогичные им. «Позиция самого мессенджера по вопросу блокировки ботов пока непонятна, но если она останется формальной, то есть боты будут блокироваться только по требованию Роскомнадзора, их владельцы будут просто поднимать их под новыми именами, так как на это уходит куда меньше времени, чем требуется просто на подготовку и подписание очередного требования о блокировке»,— объяснил глава DLBI.

С 1 марта в России вступил в силу закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных. Теперь операторы не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. 8 марта ведомство потребовало от руководства Telegram заблокировать сервисы для сбора данных. Для установления причастных к распространению личных данных Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы.

О требованиях Роскомнадзора — в материале “Ъ” «Бот и все о нем».