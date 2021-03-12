Президента Армении госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

Президента Армении Армена Саркисяна направили на обследование в медицинский центр «Астхик» из-за осложнений после перенесенного коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства. По информации армянской газеты «Грапарак», у него проблемы с сердцем.

«В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении возникли осложнения. В настоящее время он проходит обследование в медцентре "Астхик"»,— сообщила пресс-служба «Интерфаксу».

Газета «Грапарак» утверждает, что в медцентре проводится операция по стентированию. Стентирование — процедура для улучшения проходимости в суженном участке сосуда или органа. Например, коронарной артерии сердца. На место патологического сужения имплантируется стент (каркас).

Армену Саркисяну 67 лет. Он стал президентом в 2018 году. Он заразился коронавирусом в Лондоне, где встречал Новый год с семьей и внуками. 13 января его госпитализировали в столице Великобритании. 15 февраля президент вернулся в Ереван.