Президент Армении Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне

У президента Армении Армена Саркисяна обнаружили коронавирус COVID-19. Он встречал Новый год в Лондоне с семьей и перенес там операцию на ноге, сообщил аппарат президента.

Как передает «Арменпресс», операция в столице Великобритании успешно прошла 3 января. Но после этого у 67-летнего главы государства появились симптомы коронавируса. Тест оказался положительным. Господин Саркисян находится на изоляции и продолжает работать удаленно. Не уточняется, где изолирован глава государства.

Летом коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сообщал, что болезнь проходила бессимптомно.

В Армении зарегистрировано 160,5 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 2,9 тыс. человек.