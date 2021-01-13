Президент Армении Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией

Заболевание коронавирусом у президента Армении Армена Саркисяна проходит тяжело, сообщается на его сайте. У президента двусторонняя пневмония. Он переведен с амбулаторного лечения на больничное.

Армен Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне. Политику 67 лет. Вместе с ним болеет его жена Нуне Саркисян 66-летнего возраста. Летом коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Армении зарегистрировано 163,1 тыс. заражений коронавирусом. Умерли почти 3 тыс. человек. 11 января карантин в стране продлили на следующие полгода.