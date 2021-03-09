Роскомнадзор потребовал заблокировать сервисы для сбора данных в Telegram

Роскомнадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. В ведомстве считают, что деятельность таких сервисов незаконна.

Роскомнадзор пояснил “Ъ”, что действия владельцев сервисов сбора сведений нарушают законодательство о защите персональных данных, а использование ботов — права субъектов данных. Для установления причастных к распространению конфиденциальных сведений Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы.

С 1 марта в России вступил в силу закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных. Теперь операторы не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Площадки должны дать пользователям возможность выбрать, какие именно данные о них можно собирать, обрабатывать и использовать публично.

Подробнее о требовании Роскомнадзора — в материале “Ъ” «Бот и все о нем».