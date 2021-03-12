Роскомнадзор «готов к диалогу» с Twitter, но «претензии остаются без ответа»

Роскомнадзор готов вести диалог с социальной сетью Twitter, но представители компании не выходили на контакт, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев. Ранее Роскомнадзор замедлил трафик Twitter в России.

«Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают... есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет… В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был»,— сказал господин Зайцев в ходе выступления в Общественной палате РФ (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Twitter заявил, что обеспокоен «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Компания отметила, что привержена «защите открытого интернета во всем мире», а противоправные действия на платформе запрещены. Роскомнадзор назвал эти заявления абсурдными.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика к Twitter за массовые нарушения. Причиной стали публикации с запрещенной информацией, которую соцсеть не удалила по требованию ведомства. Решение ведомства совпало со снижением доступности сайтов и сервисов других участников рунета, от «Почты России» до банков. Проблемы возникли у абонентов «Ростелекома», в котором признали наличие сбоя и к середине дня доложили о его устранении. По словам экспертов, причиной аварии на сети провайдера могло стать замедление трафика к соцсети Twitter. В Роскомнадзоре и «Ростелекоме» это отрицают.

Подробности — в материале “Ъ” «К Twitter замедлили трафик».