Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора замедлить трафик к соцсети

Компания Twitter заявила, что обеспокоена «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Соцсеть также отрицает обвинения Роскомнадзора в том, что на платформе распространяется запрещенный контент.

«Мы по-прежнему привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете»,— приводит Reuters слова представителя Twitter.

«Давайте проясним — мы привержены политике нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей. Правилам Twitter также противоречат поощрения самоубийств или причинение себе вреда, и мы не разрешаем использовать Twitter для любых противоправных действий»,— заявили в компании.

Роскомнадзор объявил, что трафик к соцсети Twitter с 10 марта был замедлен. По данным ведомства, с 2017 года Twitter не удаляет материалы с запрещенной информацией. Роскомнадзор направил более 28 тыс. требований об удалении такой информации, не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией, в том числе с призывами к несовершеннолетним о суициде.

Подробности — в материале “Ъ” «К Twitter замедлили трафик».