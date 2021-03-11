Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения в ограничении общественного диалога

Заявления Twitter, что меры Роскомнадзора являются попытками ограничить свободу дискуссии в интернете, абсурдны, сказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Трафик к Twitter замедлен с 10 марта из-за того, что сервис не удаляет запрещенную информацию.

«Подобного рода заявления абсурдны. Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?» — сказал господин Субботин «Интерфаксу». По его словам, Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter об удалении запрещенного в России контента, но ответной реакции от компании пока нет.

По его словам, замедление работы Twitter обеспечено на всей территории страны в полном объеме. «Все, о чем мы заявляли вчера, все обеспечено штатно»,— сказал он. Вадим Субботин уточнил, что замедление работы Twitter не связано с протестными акциями.

Он напомнил, что работа соцсети замедлена на 100% трафика мобильной связи и 50% фиксированной на территории всех федеральных округов. Ограничение распространяется на видеоконтент и изображения, но не на текстовые сообщения. Господин Субботин также сообщил, что сбои в работе ряда интернет-ресурсов не связаны с действиями ведомства по замедлению работы Twitter. «Связи нет. Это подтвердили технические специалисты "Ростелекома"»,— сказал он.

Роскомнадзор с 2017 года направил более 28 тыс. требований к Twitter об удалении запрещенной информации, не удаленными остаются более 3 тыс. таких материалов, в том числе с призывами к несовершеннолетним о суициде, заявили в ведомстве.

Компания Twitter вчера заявила, что обеспокоена «участившимися попытками блокировать и тормозить общественный диалог в интернете». «Мы привержены политике нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей. Правилам Twitter также противоречат поощрения самоубийств или причинение себе вреда, и мы не разрешаем использовать Twitter для любых противоправных действий»,— заявили в компании.

Подробнее об ограничении Роскомнадзора — в материале “Ъ” «Замедляй и властвуй».