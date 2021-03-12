Восточный экономический форум пройдет 2–4 сентября

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года, сообщается на сайте «Росконгресса». В прошлом году форум должен был пройти со 2 по 5 сентября, но был отменен из-за пандемии COVID-19.

«VI Восточный экономический форум состоится 2–4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета»,— говорится в сообщении.

«Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции»,— приводятся слова советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

Ранее стало известно, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году будет проходить со 2 по 5 июня. Президент России Владимир Путин собирается в нем участвовать. В 2020 году форум также отменили из-за пандемии коронавируса.