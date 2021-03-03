ПМЭФ пройдет 2–5 июня

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году будет проходить со 2 по 5 июня, сообщается на официальном сайте форума. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году ПМЭФ отменили.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что организаторы приложат усилия «для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности». В 2021 году форум должен пройти на обычной площадке, КВЦ «Экспорфорум». Другие подробности о формате мероприятия не приводятся. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не исключал, что в этом году ПМЭФ пройдет в очном режиме.