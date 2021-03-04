Путин планирует участвовать в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин собирается участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что мероприятие состоится 2–5 июня. В 2020 году форум отменили из-за пандемии коронавируса.

«Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность (характер.— “Ъ”) его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

«Но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата. Так или иначе, конечно, представить питерский форум без участия главы государства невозможно. Это президентский форум, поэтому участие Путина будет»,— сообщил Дмитрий Песков.

Санкт-Петербург находится на втором месте по числу заразившихся коронавирусом после Москвы. За время пандемии там выявили 371 005 заразившихся. За последние сутки было зарегистрировано 986 новых случаев. Умерли 11 248 человек, выздоровели 308 160.

Постоянные участники ПМЭФ — о предстоящем событии — в материале “Ъ FM”.