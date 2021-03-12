Facebook удалила рекламу наркокурьеров

Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, рекламирующих услуги наркокурьеров, сообщил российский регулятор. Роскомнадзор отметил, что 5 марта направил Facebook требование удалить рекламные сообщения, в том числе те, в которых была положительная оценка деятельности.

«5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность… В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены»,— указано в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор сообщил, что также требовал от Facebook проверить «механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента», а также привести их в соответствие с законами РФ. «Расследование будет продолжено»,— сообщил регулятор.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу социальной сети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в России. В качестве причины замедления он назвал в том числе отказ удалять сообщения об использовании наркотиков. Представитель Twitter объявил, что сервис не разрешает противоправный контент, и заявил об обеспокоенности «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал заявления соцсети абсурдными и обвинил ее в неготовности к диалогу.

О работе российских сервисов в первый день замедления Twitter — в материале “Ъ” «Замедляй и властвуй».