Китай потребовал от Украины учитывать его интересы при национализации завода «Мотор Сич»

Украина должна учитывать интересы китайских компаний, инвестировавших в завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в Запорожье, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он заявил, что Пекин настаивает на решении вопроса «в правильном ключе».

«Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов»,— сказал Чжао Лицзянь во время брифинга (цитата по ТАСС). По его словам, Китай следит за ситуацией и «настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе».

В конце января Украина ввела санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич», причины ограничений не разглашались. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что предприятие будет национализировано «конституционным способом». По словам лидера партии «Слуга народа» Александра Корниенко, законопроект о национализации предприятия будет представлен через две-три недели.

О реакции Пекина на санкции против китайских инвесторов — в материале “Ъ” «Украина борется с утечкой моторов».