В России четвертый день подряд выявили менее 10 тысяч заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 9794 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 5,65% больше, чем выявили накануне — 9270. Общее число заразившихся достигло 4 370 617.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1610 (996 889 за все время),

Санкт-Петербург — 957 (378 705),

Московская область — 476 (221 254),

Нижегородская область — 375 (101 148),

Самарская область — 252 (51 716).

Умерли за последние сутки 486 человек, накануне на 5,56% меньше — 459, всего с начала пандемии — 91 220 . Выздоровели 13 496 человек, всего — 3 973 029.

В России с января идет массовая вакцинация населения от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стракне нет необходимости массовой иммунизации детей. По ее словам, дети легко переносят вирус и у них быстро вырабатывается иммунитет. Массовая вакцинация от коронавируса в России идет с января, зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВакКорона».

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Как Россия год прожила с коронавирусом, читайте в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».