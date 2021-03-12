Набиуллина исключила выпуск банкноты в 10 тысяч рублей

Банк России не планирует выпускать банкноты в 10 тыс. руб. или монеты в 50 руб., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия».

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 руб., ни банкноту в 10 тыс. руб. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами»,— сказала она.

Выпуск таких монет и банкнот чреват для кредитных организаций дополнительными затратами на наладку оборудования, считает госпожа Набиуллина. «Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду»,— добавила глава Центробанка.

Кроме того, в интервью Эльвира Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля. По ее словам, его можно будет восстановить даже в случае потери устройства, на котором он хранится. Регулятор может создать такую систему, потому что у каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер. «Но важно посмотреть, как в этом случае избежать мошеннических схем. Мы сейчас над этим работаем»,— отметила госпожа Набиуллина. Она также заявила, что возможно введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, но внутри одного банка их быть не должно.

Банк России начал дискуссию о необходимости введения в стране цифрового рубля в прошлом октябре. Регулятор планирует к концу текущего года представить прототип платформы для цифрового рубля, а в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту.

Подробнее о цифровом рубле — в материале “Ъ”.