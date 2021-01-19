Исправление исправленного

Законопроект, уточняющий порядок выделения субсидий из бюджета инвесторам, заключившим соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), готов к принятию в первом чтении. Эти поправки должны снять выявленную бизнесом и экспертами правовую коллизию, которая возникла после недавнего обновления Бюджетного кодекса. Принятые тогда нормы могли трактоваться как распространение на соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессиях ограничений возмещения затрат, предусмотренных для СЗПК, что вызвало некоторое замешательство среди инвесторов.

Сегодня Госдума в первом чтении должна рассмотреть законопроект, уточняющий порядок получения субсидий из бюджета в рамках СЗПК, вчера документ был рекомендован к принятию бюджетным комитетом палаты. Законопроект подготовлен Минфином и изменяет довольно свежую норму Бюджетного кодекса, которая начала действовать лишь в октябре 2020 года и задумывалась как техническая. Она исключает необходимость принятия отдельного решения правительства для заключения долгосрочного соглашения о выделении участникам СЗПК субсидий из бюджета (эти суммы предоставляются для возмещения затрат инвестора на инфраструктуру, с 2023 года Минэкономики планирует заменить их налоговым вычетом).

Действующая ранее редакция кодекса предполагала, что заключение договоров о предоставлении субсидий, а также соглашений о ГЧП и концессиях на срок, превышающий три года, возможно в случаях и в порядке, определенных решениями правительства, а также региональных и местных властей. В обновленной редакции статья была дополнена новым условием: долгосрочные обязательства бюджета ограничиваются объемом затрат, подлежащих возмещению по закону о СЗПК (это, в частности, суммы налоговых платежей и доля фактически понесенных затрат).

Это новое положение было неоднозначно воспринято рынком: из принятых норм было непонятно, требуется ли для получения субсидий в рамках концессий и соглашений о ГЧП заключение СЗПК, а также будет ли распространяться на них ограничение по возмещению затрат инвесторов, предусмотренное для СЗПК. Минфин был вынужден разъяснить, что наличие СЗПК — это лишь дополнительное основание для выделения компаниям субсидий из бюджета, участников же соглашений о ГЧП и концессиях эта поправка не затрагивает, поскольку выделение им бюджетных средств регулируется профильными законами, а также постановлениями правительства, закрепляющими порядок предоставления им субсидий (см. “Ъ” от 9 ноября 2020 года).

Однако коллизия возникла, и необходимость ее разрешения в Минфине признали — как отметил вчера на заседании комитета заместитель главы ведомства Алексей Лавров, действующая редакция Бюджетного кодекса увязывает соглашения о ГЧП и концессиях с СЗПК, что позволяет неоднозначно трактовать новое положение. Разделение было решено провести чисто техническое. В одном абзаце остаются положения, регулирующие долгосрочные обязательства бюджета в рамках соглашений о ГЧП и концессиях. Добавляемый второй абзац фиксирует уже заключение соглашений о предоставлении субсидии в рамках СЗПК. По мнению господина Лаврова, такое разделение позволит не путать законы, регулирующие различные механизмы привлечения инвестиций, и однозначно трактовать положения Бюджетного кодекса.

Как пояснил исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко, поправки действительно позволяют устранить возникшее разночтение в части использования субсидий для проектов ГЧП и концессий. Однако, добавляет он, «если они не будут иметь обратной силы, то сохранятся риски для соглашений, заключенных в период с 15 октября 2020 года по дату вступления в силу этого закона». В связи с этим, полагает Максим Ткаченко, целесообразно распространить их действие и на этот период.

Евгения Крючкова