Минкульт встал на свое

Минкульт РФ впервые высказался по поводу возможности создания на Охтинском мысу музея-заповедника, где «Газпром нефть» планирует построить общественно-деловой центр. Ведомство сообщило, что основания для пересмотра границ охранных зон отсутствуют, тем самым еще раз подтвердив, что государством охраняются лишь 0,8 га из 4,7 га. Юристы и градозащитники назвали подобный ответ «ожидаемым», при этом последние настаивают на том, что для появления музея не обязательно брать под охрану всю территорию. Эксперты предполагают, что в настоящее время идет поиск некоего «компромиссного» варианта.

Министерство культуры РФ не нашло оснований для пересмотра собственного решения о включении территории всего Охтинского мыса в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации (далее — реестр). «Основания для пересмотра решения Минкультуры России о включении объекта культурного наследия в реестр в настоящее время отсутствуют»,— говорится в ответе федерального ведомства депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому. Фактически в данном письме Минкульт впервые прокомментировал ситуацию, касающуюся развития Охтинского мыса и создания на нем музея-заповедника, подтвердив, что только 0,8 га из 4,7 га, принадлежащих «Газпром нефти», находятся в границах охранных зон.

Вместе с тем господин Вишневский просил «как можно быстрее взять под охрану все обнаруженные экспедицией под руководством Петра Сорокина памятники Охтинского мыса», а также организовать историко-археологический музей-заповедник на всей его территории и решить вопрос о его выкупе в государственную собственность Петербурга. Соответствующий запрос парламентарий направлял на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой, а также губернатора города Александра Беглова, который уже заявил, что создание музея на Охтинском мысу возможно только «при наличии правовых оснований». При этом сразу после публикации поручения президента о проработке вопроса создания на Охте музея-заповедника господин Беглов отмечал, что это решение устраняет «противоречия, которые копились с 50-х годов XX века».

Борис Вишневский, комментируя позицию Минкульта, заявил, что ведомство «отвечает старыми, старыми сказками». Он выразил уверенность в том, что основания для включения всей территории мыса есть. «Надо только исходить из интересов культуры, а не из интересов "Газпрома"»,— пояснил парламентарий. Он также сообщил, что планирует предоставить материалы по созданию музея и по необходимости сохранения памятников Охтинского мыса, которые готовили Олег Иоаннисян, Святослав Гайкович, «культурному» вице-губернатору Борису Пиотровскому (см. “Ъ” от 09.02.2021) .

В «Газпром нефти» отказались комментировать информацию, указанную в письме Минкульта, настаивая на том, что компания не намерена застраивать участок, где расположены объекты культурного наследия. В пресс-службе комитета по культуре Петербурга “Ъ” сообщили, что все решения по этому вопросу принимает профильное федеральное ведомство и что комитет «может оказать им методическую помощь уже непосредственно при создании музея». Таким образом, подчеркивают несколько собеседников “Ъ”, город дает понять, что соответствующее решение будет приниматься исключительно на федеральном уровне и, скорее всего, сейчас идет поиск некого «компромиссного» варианта. При этом предложения о создании музея-заповедника должны быть подготовлены Минкультом, Смольным и ПАО «Газпром», в соответствии с поручением президента, в срок до 1 мая (см. “Ъ” от 02.02.2021).

«Реакция Минкульта вполне укладывается в стратегию закрепить территорию охраны памятника в состоянии "как есть". После того как законность приказа Минкульта была подтверждена Верховным судом, другой ответ министерства вызвал бы недоумение»,— говорит частнопрактикующий юрист Алексей Агеев, добавляя, что в ответном письме федерального ведомства содержатся прямые ссылки на историко-культурную экспертизу, легитимность которой проверена Верховным судом. Этим чиновники дают понять, что сами не станут пересматривать свой приказ, добавляет эксперт. «Думаю, Минкульт в дальнейшем будет использовать акты Верховного суда как щит против попыток изменить его приказ»,— полагает господин Агеев.

Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры», соглашается с тем, что ответ Минкульта лишь подтверждает те оценки, которые давались экспертами ранее. «Обсуждение вопросов о создании археологического парка — это умелая работа с общественным мнением, а не какие-то конкретные обязательства кого-либо из сторон»,— говорит он.

По словам Александра Кононова, заместителя председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК, ответ Минкульта по поводу границ охранных зон ожидаем, поскольку существующая документация сохраняет юридическую силу. «Но к текущему сюжету он имеет лишь косвенное отношение: совершенно не обязательно, чтобы вся территория музея-заповедника являлась объектом культурного наследия»,— считает господин Кононов.

Впрочем, не все петербуржцы относятся к проекту «Газпром нефти» негативно. Так, например, по мнению Эдуарда Тиктинского, президента Группы RBI, проект «Газпром нефти» может дать новый импульс развития и району, и городу в целом. «Тем более что эта локация уже начала развиваться как новый городской центр притяжения. Тот архитектурный проект, который некоторое время назад был представлен общественности,— интересный, современный, он кажется уместным и, вероятно, совместимым с идеей сохранения историко-археологического наследия этой местности»,— считает господин Тиктинский.

Мария Кузнецова