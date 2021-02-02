Проект на Охтинском мысе сдают в музей

Поручение президента России Владимира Путина, касающееся рассмотрения Минкультом РФ, Смольным и «Газпромом» вопроса о создании археологического музея на территории Охтинского мыса, не внесло ясности в дальнейшую судьбу территории. В частности, губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил главу государства за принятое решение, устранившее, по мнению губернатора, «противоречия, которые копились с 1950-х годов XX века», и подчеркнул, что город готов участвовать в проекте в диалоге с собственником. В компании «Газпром нефть» пока что не комментируют ситуацию, равно как и в Минкульте. Собеседники “Ъ” также разделились во мнении: кто-то посчитал, что про проект общественно-делового центра в варианте «Газпрома» на мысе можно забыть, а кто-то — что речь идет лишь о создании музея на территории, охраняемой государством, при этом федеральные инициативы могут стать финансовым подспорьем для инвестора.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Сделать это глава государства поручил до 1 мая текущего года, назначив ответственными главу федерального ведомства Ольгу Любимову, губернатора Петербурга Александра Беглова, а также Алексея Миллера, председателя правления и зампреда совета директоров «Газпрома».

О том, каким образом будет происходить диалог между заинтересованными сторонами, а также означает ли это, что собственник участка — компания «Газпром нефть» — должен отказаться от проекта застройки 4,7 га, на котором на текущий момент лишь 0,8 га относятся к охранной зоне,— пока неясно. В ответ на запрос “Ъ” представитель дочерней структуры «Газпрома» в очередной раз сообщил, что компания не намерена застраивать участок, где расположены объекты культурного наследия. По словам представителей «Газпрома», уточнить следующие шаги по проекту на основе концепции японского архбюро Nikken Sekkei и сроки его реализации компания будет готова «только после завершения процессов во всех судебных инстанциях».

В Минкульте РФ не ответили на запрос “Ъ”, касающийся позиции ведомства по поводу создания на территории Охтинского мыса музея-заповедника, а также о том, от чего будет зависеть решение о его создании. Там также не пояснили дальнейшие действия, которые намерен проводить Минкульт для подтверждения археологической ценности мыса, и когда планируется к ним приступить. В Смольном, в свою очередь, со ссылкой на слова губернатора города Александра Беглова заявили, что «благодарны президенту России за принятое решение». «Глава государства устранил противоречия, которые копились с 1950-х годов XX века. Тема Музея археологии обсуждается в нашем городе более 50 лет. Оптимально было бы разместить его там, где глубина культурного слоя максимальна. Охтинский мыс подходит для этого лучше, чем любая другая локация. Само рождение нашего города связано с исторической победой Петра Первого — взятием крепости Ниеншанц»,— прокомментировал губернатор, подчеркнув, что город готов участвовать в проекте в диалоге с собственником — от методической помощи в создании музея до полноправного партнерства. Заявление главы города в «Газпром нефти» комментировать “Ъ” не стали.

Открытым также остается вопрос о том, на каком именно участке может быть создан археологический музей — мнения собеседников “Ъ” разошлись. Так, Александр Кононов, заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК, считает, что речь идет о создании заповедника на всей территории Охтинского мыса, а не только на территории, в настоящее время находящейся под охраной. «Есть президентское поручение, что на этой территории должен быть археологический парк. И про деловой центр нужно забыть»,— говорит господин Кононов. Парламентарий Борис Вишневский, неоднократно заявлявший о том, что на мысе не может быть ничего, кроме архмузея, также обозначил свою позицию в письме, направленном вчера министру культуры госпоже Любимовой и губернатору Петербурга. Он попросил в нем, в частности, «как можно быстрее взять под охрану все обнаруженные на мысе памятники, организовать музей-заповедник на всей территории Охтинского мыса, а также решить вопрос о выкупе в госсобственность Петербурга территории мыса у собственника». По словам Андрея Косарева, генерального директора Colliers International в Санкт-Петербурге, оценить рыночную стоимость участка довольно сложно: как правило, она рассчитывается исходя из объема возможных возводимых улучшений. «По самой грубой оценке, стоимость участка может составить около 3 млрд рублей, если возводить на нем жилую или коммерческую недвижимость»,— отмечает он. Вместе с тем господин Вишнеский полагает, что если Охтинский мыс будет признан памятником полностью, то цена земли на нем будет совсем не такой высокой и город сможет выкупить ее у «Газпрома», не слишком обременяя бюджет.

Вместе с тем другие собеседники "Ъ полагают, что речь может идти не о территории мыса в целом, а лишь о небольшой ее части. Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры», указал на то, что собственник участка не оспаривает наличия на части его территории объектов культурного наследия, что было определено в том числе рядом судебных актов. «Создание археологического парка хорошо вписывается в концепцию развития участка — на охраняемой территории все равно ничего строить нельзя, а благоустраивать надо. Поэтому никто не будет изымать эти части участка, а экономическая целесообразность сама по себе наводит на эту мысль, поскольку благоустройство является необходимым условием уровня размещаемых офисных объектов. И федеральные инициативы в этом случае могут быть неплохим финансовым подспорьем для инвестора»,— считает он.

Мария Кузнецова