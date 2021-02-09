Концепция музея археологии нашла крышу

Сегодня в Петербурге презентуют концепцию археологического музея-заповедника на Охтинском мысе, подготовленную АБ «Студия-17» Святослава Гайковича, вице-президента Союза архитекторов Петербурга. Она предполагает только музейную функцию на всей территории мыса. Однако пока что остается открытым вопрос, за чей счет данный проект будет реализован, удастся ли градозащитникам добиться пересмотра границ охранных зон, а также сможет ли город договориться с «Газпромом» о выкупе участка, если под охрану будет взят весь мыс. Кроме того, некоторые специалисты выражают опасение, что одна лишь музейная функция Охтинского мыса не привлечет интереса достаточно большого количества людей.

Вопрос приспособления Охтинского мыса под археологический музей обострился после соответствующего поручения Владимира Путина: в срок до 1 мая Минкультуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» должны проработать вопрос о создании музея и внести свои предложения (см. “Ъ” от 02.02.2021). Губернатор Петербурга Александр Беглов уже успел похвалить решение президента, которое устраняет «противоречия, которые копились с 50-х годов XX века». При этом господин Беглов подчеркнул, что город готов к диалогу по проекту с Минкультом и собственником участка.

«Газпром нефть», владелец территории, пока не комментирует ситуацию, настаивая на том, что компания не намерена застраивать участок, где расположены объекты культурного наследия (см. “Ъ” от 03.03.2020). В настоящее время государство охраняет участок 0,8 га из 4,7 га, принадлежащих «дочке» «Газпрома». Эти зоны планируют вывести за пределы застройки общественно-делового комплекса по проекту японского архитектурного бюро Nikken Sekkei.

Старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН, заместитель директора АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия» Петр Сорокин, руководивший археологической экспедицией на Охтинском мысу, рассказал “Ъ”, что к настоящему времени в СПб ГАСУ и в Академии художеств сделано около 20 эскизных проектов археологического музея.

Еще одну концепцию предложил архитектор Святослав Гайкович. По его задумке, музейную часть накроет эксплуатируемая крыша, представляющая собой открытое пространство, отгороженное от трассы шумозащитным экраном, для проведения массовых мероприятий: реконструкций, концертов и так далее. Помимо общественного пространства, предполагается создание парка, набережной и исторической гавани.

«Недавно "Студией-17" при нашем участии был подготовлен инициативный эскизный проект археологического парка, в рамках которого предлагается полностью сохранить остатки трех исторических крепостей — главных объектов экспонирования — и показать всю семитысячелетнюю историю этого места»,— рассказывает господин Сорокин, добавляя, что визуализация укреплений Ниеншанца в натуральную величину даст наглядное представление о крепости, которую штурмовали в 1703 году войска Петра Великого. По словам археолога, она станет единственным сооружением для размещения музея, внутри которого будут экспонироваться другие исторические крепости — новгородское Городище XIII века и Ландскрона, а также связанные с ними постройки и многочисленные артефакты. «Полное сохранение памятников, а оно не допускает никакого нового строительства на этой территории, за исключением музейного, является, по нашему мнению, обязательным условием для любого проекта будущего музея»,— считает Петр Сорокин.

Комментируя президентское поручение, Сорокин подчеркивает, что статус музея-заповедника, определенный в документе, учитывает наличие на Охтинском мысе масштабных археологических объектов, занимающих около 80% территории, а не 15%, на которые ссылается «Газпром».

«Уменьшение масштабов памятника и почти полное исключение исторических крепостей из охраняемой территории, подтвержденное охранными документами, основывается на сфальсифицированных в казанской экспертизе 2018 года результатах наших раскопок. Поэтому первым делом необходимо провести новую, независимую экспертизу»,— считает он. (Противники застройки мыса пытаются оспорить результаты экспертизы Айрата Ситдикова, на которой базируется приказ Минкульта о границах памятника и, в свою очередь, основанные на этом приказе охранные обязательства КГИОП. Несостоятельность экспертизы пока доказать не удалось: ВС РФ оставил приказ Минкульта в силе.— “Ъ”).

Сорокин считает, что «Газпром», благодаря которому удалось раскопать эти памятники, «мог бы быть последовательным и довести это дело до конца», выступив спонсором полного их сохранения и создания на их основе музея. «Возможности объединить усилия для исправления допущенных ошибок еще остаются, и поручение президента — хороший повод для этого»,— говорит он, добавляя, что донести эту мысль до президента удалось благодаря общественным организациям и градозащитникам.

Однако, по мнению господина Сорокина, проблема не решалась на протяжении десятилетия теми, кому сейчас поручено заниматься рассмотрением вопроса о создании нового музея. «Поэтому без общественного контроля будет сложно сдвинуть ее в нужном направлении. Но памятники — это общенародное достояние, и мы видим, что в последнее время именно общественность все чаще становится их единственным защитником»,— заключает Петр Сорокин.

В разговоре с “Ъ” депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, выступающий истцом в судах на стороне противников застройки мыса, выражает надежду на то, что власти пойдут навстречу общественному мнению. «Главное, чтобы поручение президента было должным образом исполнено и нам не была предъявлена перспектива сохранения только 15% территории»,— добавляет господин Вишневский. Народный избранник считает, что реализацию проекта музея городской бюджет должен потянуть, равно как и выкуп земли у «Газпрома», поскольку, если вся территория будет признана памятником, компания сама захочет продать ее за небольшие деньги городу.

Александр Кононов, заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК, комментируя ситуацию “Ъ”, подчеркнул, что в России нет частных музеев-заповедников, все они являются государственными, «со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Впрочем, городские власти пока не поддержали ни одну из существующих концепций музея, в том числе проект Гайковича. При этом ранее, в конце января текущего года, в Смольном заявили, что для выкупа участка на Охтинском мысе у «Газпром нефти» нет законных оснований.

Соучредитель архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» Михаил Кондиайн, в свою очередь, сомневается в том, что людей может привлечь комплекс, выполняющий лишь музейную функцию.

«Существует много концепций, где музейная тема сочетается не только с деловыми центрами, но и с общественными пространствами, с культурой, с концертными объектами. В этом случае одно обогащает другое»,— заявил Михаил Кондиайн. Он добавил, что, по его личному мнению, ценности, безусловно, нужно сохранять, но нельзя при этом «мумифицировать» город.

Мария Кузнецова