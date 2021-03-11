ЦБ допустил снижение инфляции до 4% к началу 2022 года

Замедление годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года, предположили эксперты Центробанка. Напомним, в ближайшее время ЦБ ожидает снижения инфляции после «локального пика» в феврале, когда рост цен достиг 5,67%.

«Будущая траектория инфляции станет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. Замедление годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция будет сохраняться вблизи 4%»,— говорится на сайте ЦБ.

По данным Центробанка, сохраняющиеся противоэпидемические ограничения в России и мире приводят к росту логистических затрат и издержек в целом, что поддерживает темпы роста потребительских цен в России на повышенном уровне. Недельная инфляция, по данным Росстата, вновь сохранилась на уровне 0,2%.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Мониторингом и оценкой ситуации будут заниматься Минэкономики вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. За конкретные товары будут отвечать профильные органы.

О мониторинге цен на продукты — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».