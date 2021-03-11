Недельная инфляция вновь сохранилась на уровне 0,2%

На неделе со 2 по 9 марта инфляция составила 0,2%, сообщил Росстат. Она остается на этом уровне пятую неделю подряд. С начала марта инфляция также составила 0,2%, с начала года —1,7%.

Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,7%, на куриные яйца — на 0,9%. Сахар подорожал на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,1%. Выросли цены и на другие продукты — свинину, говядину, рыбу и др.

Снизились цены на карамель (-0,2%), мясные консервы, шоколадные конфеты и соль (-0,1%).

Не изменились цены на полукопченую и варено-копченую колбасу, молоко, сметану, муку пшеничную, пшено, вермишель и водку.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Мониторингом и оценкой ситуации будут заниматься Минэкономики вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. За конкретные товары будут отвечать профильные органы.

О мониторинге цен на продукты — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».