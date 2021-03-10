ЦБ прогнозирует снижение годовой инфляции в апреле

В январе-феврале годовая инфляция в России достигла своего «локального пика» и в ближайшее время начнет снижаться, говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды» (.pdf). Напомним, в прошлом месяце инфляция в годовом выражении составила 5,67%, в январе — 5,2%.

«В феврале годовая инфляция приблизилась к своему локальному пику и к концу апреля снизится вследствие эффекта низкой базы. По нашим оценкам, текущий уровень инфляционного давления с поправкой на действие разовых и временных факторов находится несколько выше 4%»,— говорится в документе.

По данным ЦБ, сохраняющиеся противоэпидемические ограничения в России и мире приводят к росту логистических затрат и издержек в целом, что вызывает рост цен во многих странах. «В совокупности действие этих факторов, а также ряда разовых факторов в настоящее время поддерживает темпы роста потребительских цен в России на повышенном уровне и могут задержать возврат инфляции к 4,0% до 2022 года»,— пишут эксперты Центробанка. Они также отмечают рост экономической активности в январе-феврале.

Ранее аналитики The Economist Intelligence Unit поставили Россию на 24-ю строчку рейтинга продовольственной безопасности, рассчитываемого по доступности, качеству и безопасности продуктов питания. С 2019 года Россия поднялась в рейтинге на 18 пунктов.