Страны ЕС выбирают противовирусные меры

Чехия может стать третьей европейской страной, которая начнет вакцинацию «Спутником V». Президент Чехии Милош Земан сообщил, что страна может уже в ближайшее время получить первую партию российской вакцины. За последние две недели число инфицированных в стране увеличилось почти в 3 раза. Также свирепствуют новые штаммы коронавируса, особенно британский. Ситуация ухудшается не только в Чехии, новые ограничения вводятся в том числе в Финляндии, Италии и Франции. Как Европа справляется с третьей волной коронавируса? И на чью помощь надеется? Расскажет Александр Мезенцев.

В стране более миллиона заболевших, граждане не могут выехать из города без уважительной причины и выйти на улицу без двух масок или респиратора. На этом фоне президент Чехии Милош Земан попросил Россию о поставках вакцины «Спутник V». Одобрения Евросоюза ждать не нужно, достаточно решения национального регулятора, заверил Земан.

На этот шаг Чехия пошла из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации, говорит шеф русскоязычного вещания «Радио Прага» Либор Кукал. Несколько недель назад страна отказалась от помощи соседей, теперь приходится идти на крайние меры. «Сильно распространилась британская мутация, существует даже чехословацкая, и в Чехии за последнюю неделю худшая ситуация в мире. Больницы на этот раз на грани, страна обратилась за помощью, чтобы соседние государства принимали в свои больницы чешских пациентов, и попросила дружественные страны, чтобы они пожертвовали некоторые вакцины, чтобы Чехия могла прививать граждан быстрее. Первой согласилась Франция»,— рассказал Кукал.

При этом в самой Франции ситуация не сильно лучше. Властям даже пришлось ввести локальный локдаун: под ограничения попал Лазурный берег и северный регион Дюнкерк. А 20 из 100 департаментов страны сейчас находятся под «усиленным надзором». В Париже власти также подняли вопрос о введении в городе карантина, правда, только на выходные дни. Но инициативу мэра пока не одобрили, рассказала корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова:

«В Париже ситуация наиболее напряженная, сопоставима она только с югом Франции. Загрузка реанимации очень высокая, очень высокий уровень заражения.

Предложение это было в принципе ожидаемо, но надо сказать, что премьер-министр Жан Кастекс очень быстро осадил мэра Парижа, сказав, что такое предложение, конечно, будет рассмотрено, но пока что речи об этом не идет. Вообще во Франции сложилась своеобразная обстановка в связи с этим: многие местные власти настаивают на том, чтобы вводить более жесткие меры, но есть понимание, которое подтверждено многими источниками, что Эмманюэль Макрон не готов вводить полный карантин, и для него это стало практически делом чести».

Между тем с вакцинацией в большинстве стран Европы по-прежнему возникают трудности. Препаратов AstraZeneca и Pfizer, которые распространяются в ЕС, хватает не всем: у производителей периодически возникают проблемы с поставками. Поэтому странам пришлось искать другие пути, чтобы вернуться к нормальной жизни. Австрия, например, сделала ставку на массовое тестирование — там власти собираются предоставлять почти 9 млн граждан по 3,5 млн тестов каждую неделю. Предполагается, что это позволит сфере услуг быстрее заработать в полном объеме, говорит корреспондент ТАСС в Вене Дмитрий Валеев:

«Тесты позволяют гражданам почувствовать какую-то свободу действий, можно, например, посетить парикмахерскую. С 1 марта в каждой аптеке начнут бесплатно раздавать тесты для населения, которые можно будет самостоятельно применять в домашних условиях. Конечно, они не заменят специальных тестов, которые сейчас в Австрии требуются для того, чтобы посетить, допустим, салоны красоты, но по крайней мере люди будут знать свой статус. Например, школьникам, согласно новым правилам, 2 раза в неделю нужно сдавать назальный тест на коронавирус».

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Тем временем страны ЕС договорились разработать единые паспорта вакцинации. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что они будут готовы в течение трех месяцев, но сначала необходимо уладить технические вопросы. Впрочем, некоторые раскритиковали эту идею. Например, президент Сербии Александр Вучич назвал решение ЕС бессмысленным и позорным, потому что оно ограничивает свободу передвижения. А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что уровень вакцинации населения недостаточный для введения таких паспортов. Получится ли жить «относительно нормально», пока страны не придут к консенсусу, — большой вопрос.

Даниил Бабкин