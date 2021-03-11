Александр Моор поддержал инициативу о лицензировании частных домов престарелых

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал инициативу МЧС РФ по введению лицензирования частных домов престарелых, сообщили в пресс-службе главы региона. «Если законодательно решить вопрос, предприниматели и юридические лица, которые будут оказывать такие услуги, окажутся в более жестком правовом поле и под контролем, в том числе и надзорных органов»,— подчеркнул господин Моор на оперативном совещании при управлении генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО).

Александр Моор отметил, что региональные власти уже разрабатывают комплекс мер по регулированию деятельности объектов с круглосуточным пребыванием людей и поддержке таких организаций. Так, меры поддержки смогут получить социально ориентированные организации, внесенные в реестр поставщиков соцуслуг, соблюдающие законодательство и все необходимые требования безопасности.

«Деятельность частных пансионатов для пожилых осуществляется во всех регионах УФО, однако мы не обладаем достоверной информацией ни об их точном количестве, ни о местах нахождения каждого из них, ни тем более о числе пребывающих в них граждан»,— отметил в ходе совещания заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев.

Напомним, после пожара в пансионате в поселке Боровский, где погибли семь человек, в домах престарелых Тюменской области начались массовые проверки. Региональная прокуратура объявила, что по итогам проверок нарушения были выявлены в 28 социальных организациях. Прокурор Тюменской области Владислав Московских заявил, что все обнаруженные объекты войдут в реестр поставщиков социальных услуг и будут на постоянном контроле всех ведомств.