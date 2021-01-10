Дома престарелых потребовали особого контроля При пожаре в нелегальном частном пансионате для пожилых людей погибли семь человек

В Тюменской области во время пожара в нелегальном частном доме престарелых погибли семь пожилых постояльцев, еще двое пострадали. Причиной возгорания могло стать неправильное использование печного оборудования в бане. СКР возбудил уголовное дело и задержал владелицу частного пансионата. После ЧП губернатор Александр Моор поручил выявить все подобные объекты на территории региона.

Пожар в жилом доме на улице Трактовая в поселке Боровский (Тюменская область) произошел 9 января. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 16:53. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены три надворные постройки. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении участвовали 55 человек и 21 единица техники. Ликвидировать возгорание удалось к 19:05. «Наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане»,— сообщил региональному оперштабу начальник ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян. Ранее сообщалось о том, что огонь начал распространяться именно с бани.

«В огне погибли семь маломобильных пожилых людей. Есть информация о том, что в сгоревшем здании располагался нелегальный частный дом престарелых»,— рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Господин Хачатрян отметил, что в Росреестре объект, где произошел пожар, числится как частный дом, в нем не зарегистрировано каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, в пожаре погибли четыре мужчины и три женщины. Им было от 61 года до 83 лет.

В пресс-службе СКР по региону «Ъ-Урал» уточнили, что до пожара в доме находились десять человек, в том числе хозяйка здания и частного пансионата для пожилых людей.

Ей и еще двум пенсионерам удалось спастись из огня. На вопрос о том, где сейчас находятся двое спасенных постояльцев, в СКР и МЧС ответить не смогли. «Никто из пострадавших к бригаде скорой помощи не обращался. Их эвакуировали очевидцы и куда-то увезли до того, как на место происшествия приехала скорая помощь»,— сообщил собеседник «Ъ-Урал» в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

По данным местных СМИ, владелицей пансионата для пожилых людей является бывшая предпринимательница Ольга Вильямсон. Учреждение называлось «Добрые люди». Стоимость пребывания в пансионате была 900 руб. в сутки. За эти деньги постояльцам предоставлялось пятиразовое питание, возможности для прогулок, программа реабилитации, уход за лежачими больными, досуг и мероприятия, медицинский уход и социальная адаптация.

По факту пожара первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи уже задержали владелицу здания. В региональном управлении СКР пообещали дать более подробный комментарий позднее.

Председатель СКР РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять расследование уголовного дела на контроль.

Александр Моор поручил выявить в регионе все нелегальные частные дома престарелых. «К этой работе должны подключиться органы здравоохранения, муниципальные власти и полиция. У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их работа должна быть законной, прозрачной и безопасной»,— заявил глава региона на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Замминистра МЧС РФ генерал-лейтенант Анатолий Супруновский, который принимал участие в заседании, сообщил, что в последнее время в России участились пожары в жилых домах, используемых для оказания социальных услуг для пожилых граждан.

Он предложил властям Тюменской области поддержать инициативу МЧС РФ о лицензировании данного вида деятельности. «Помещения, в которых часто располагаются незарегистрированные дома престарелых, являются частной собственностью. Проверку деятельности таких учреждений провести невозможно из-за того, что данная деятельность не подпадает под лицензирование»,— пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Анастасия Реутова, Екатеринбург