В Тюменской области выявили нарушения в работе 28 социальных организаций

По итогам совместных проверок в Тюменской области выявили нарушения в 28 социальных организациях, оказывающих услуги по круглосуточному пребыванию людей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Всего проверено 90 организаций с круглосуточным пребыванием людей, 55 из которых оказывают социальные услуги.

В основном речь идет о центрах реабилитации наркозависимых, центрах пребывания лиц без места жительства и домах престарелых. По итогам проверок для устранения нарушений было вынесено 19 представлений, возбуждено четыре административных и одно уголовное дело, объявлено девять предостережений. По данным прокуратуры, в суды было направлено 10 исков о запрете деятельности, по восьми из них уже приняты решения.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор поручил проверить частные социальные организации на соблюдение требований пожарной безопасности после пожара в нелегальном частном доме престарелых, в котором погибли семь человек. Позднее власти региона заявили, что социальные организации могут рассчитывать на государственные заказы при условии легализации и соблюдения правил пожарной безопасности, а департамент соцразвития региона пообещал оказать помощь в устранении выявленных нарушений.

Михаил Мананников