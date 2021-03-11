«Аэрофлот» рассчитывает на восстановление авиаперевозок в 2022–2023 годах

Авиакомпания «Аэрофлот» ожидает, что пассажиропоток на авиарейсах восстановится во второй половине 2022 года или начале 2023 года, сказал заместитель гендиректора компании по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов. По его словам, рынок международных авиаперевозок после восстановления будет меньше, чем в 2019 году.

«В целом трафик восстановится только в следующем году, при этом внутренний рынок будет выше, чем в 2019 году, а международный — ниже. Мы верим, что это произойдет во второй половине следующего года или в начале 2023 года»,— сказал господин Панов во время конференции по телефону (цитата по «РИА Новости»).

Накануне «Аэрофлот» сообщил о чистом убытке 123 млрд руб. по итогам 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистый убыток в последнем квартале года вырос в 6,4 раза, до 43,8 млрд руб. Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин отмечал, что эффект от пандемии коронавируса дополнился сезонным снижением спроса.

О подорожании билетов на авиарейсы в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Цены улетели».