Кремль: помощь нуждающимся более эффективна, чем веерная раздача денег

Власти России считают веерную раздачу средств не столь эффективным средством борьбы с кризисом, как оказание помощи нуждающимся слоям населения и секторам экономики, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, мировая экономика «изрядно просела» за прошлый год, но в России «проседание» оказалось не таким существенным.

«Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам экономики и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу и к сокращению каких-то других инвестиционных программ»,— сказал господин Песков во время пресс-колла, комментируя антикризисную программу США, в рамках которой гражданам выплатят по $1,4 тыс.

По его словам, за прошлый год мировая экономика «изрядно просела» — на 3,5%, последствия этого «проседания» еще предстоит проанализировать. «К слову сказать, проседание российской экономики было не столь существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно. И сейчас, конечно, все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы»,— сказал Дмитрий Песков.

В декабре 2020 года господин Песков сообщил, что экстренных мер поддержки малых и средних предприятий в связи с пандемией коронавируса в настоящее время нет, но плановая работа по оказанию им помощи продолжится.

11 марта Конгресс США одобрил пакет помощи американской экономике на $1,9 трлн. Одной из главных мер станут выплаты по $1,4 тыс. большинству налогоплательщиков. По словам президента США Джо Байдена, выплаты получат более 85% домовладений США.