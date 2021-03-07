Байден рассчитывает на начало выплат американцам из-за COVID-19 в марте

Президент США Джо Байден поддержал решение Сената США одобрить законопроект о мерах стимулирования экономики в период пандемии на $1,9 трлн. Он заявил, что документ позволит уже с марта начать единовременные выплаты американцам.

«План позволит, начиная с этого месяца, выслать банковские чеки американцам, которые отчаянно нуждаются в помощи. Многие из них лежат по ночам в постели, смотрят в потолок и думают: "Потеряю ли я работу, если еще не потерял? Потеряю ли я страховку? Потеряю ли дом?"»— сказал господин Байден после одобрения Сенатом плана помощи (цитата по сайту Белого дома).

Президент США уточнил, что более 85% домовладений США получат выплаты в $1,4 тыс. на человека. Сумма выплаты, по его словам, составит $5,6 тыс. для средней семьи с двумя работающими родителями, двумя детьми и годовым доходом в $100 тыс. Одобренный план также «позволит нанять больше сотрудников для вакцинации и развернуть больше точек вакцинации, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни», сказал господин Байден.

Законопроект предусматривает, что на единовременные выплаты будет выделено $400 млрд. Документ, одобренный минимальным большинством в Сенате, должна должна вновь одобрить Палата представителей.

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