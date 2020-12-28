Кремль: новые меры поддержки бизнеса будут зависеть от ситуации

Экстренных мер поддержки малых и средних предприятий в связи с пандемией коронавируса в настоящее время нет, но плановая работа по оказанию им помощи продолжится и в следующем году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, новые меры поддержки будут зависеть от «развития ситуации».

«Сейчас каких-то экстренных планов не существует, но в плане рутинной работы правительства реализуется целый набор программ»,— ответил господин Песков “Ъ FM” во время пресс-колла.

На вопрос о необходимости поддержки предприятий в новом году пресс-секретарь отметил, что на это направлена «очень большая доля работы правительства». По его словам, ряд структур и программ поддержки существуют для создания новых рабочих мест, для стимулирования малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Песков отметил, что есть ситуации, когда даже оказанная помощь, не позволяет бизнесу продолжать работу. «Любой кризис имеет очищающее воздействие в экономике, происходит некая селекция. Остаются жить наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане сокращения издержек, но вы знаете, что для того, чтобы помочь бизнесу, особенно малому и среднему предпринимательству, было принято несколько пакетов (мер поддержки.— “Ъ”), и они были обнародованы президентом Путиным»,— добавил он.

Из-за резкого сокращения доходов у индивидуальных предпринимателей и самозанятых выросла потребность в заемных средствах для поддержания деятельности. В итоге они стали чаще обращаться за деньгами в микрофинансовые организации.

Подробнее — в материале “Ъ” «Малый бизнес протянул руки».