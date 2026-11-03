«Набивать рюкзак кирпичами все же не стоит»
Анна Кулецкая — о растущей популярности ранкинга
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Обычной ходьбы людям уже недостаточно. Пару лет назад в моду вошел ракинг. Человек отправляется на прогулку, но с тяжелым рюкзаком за спиной, чтобы сжечь больше калорий и укрепить мышцы.
Придумали это военные. Солдаты преодолевают большие расстояния с тяжелым снаряжением и так развивают выносливость и силу. Теперь тренд добрался и до гражданских, которые видят в нем замену дополнительному часу в спортзале. Причем фитнес-блогами дело давно не ограничивается. В США и Европе появляются специализированные клубы, участники которых вместе ходят с рюкзаками по паркам и лесам. Правда, чем они отличаются от обычных туристов, сразу и не скажешь.
В отличие от бега, такая ходьба бережет суставы и колени, а благодаря дополнительному весу энергии расходуется в два-три раза больше, чем при обычной прогулке. Но экипировку нужно подбирать с умом. Начинать с марш-броска и набивать походный рюкзак кирпичами все же не стоит.
А если и такая ходьба окажется недостаточно радикальной, можно усложнить себе жизнь. Выбрать маршрут с подъемами в горку, накинуть на плечи жилет с утяжелителями или сходить за продуктами в магазин на другом конце города. Осталось дело за малым: найти на такую тренировку свободное время.