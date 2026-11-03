«Набивать рюкзак кирпичами все же не стоит»

Придумали это военные. Солдаты преодолевают большие расстояния с тяжелым снаряжением и так развивают выносливость и силу. Теперь тренд добрался и до гражданских, которые видят в нем замену дополнительному часу в спортзале. Причем фитнес-блогами дело давно не ограничивается. В США и Европе появляются специализированные клубы, участники которых вместе ходят с рюкзаками по паркам и лесам. Правда, чем они отличаются от обычных туристов, сразу и не скажешь.