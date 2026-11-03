Котельный крест

Договоры с ООО «Строительные технологии» как с единственным поставщиком заключили из-за нехватки подрядчиков на рынке, ситуация обсуждалась на совещаниях в мэрии и правительстве, заверил подсудимый. Вопреки доводам обвинения реальное положение дел с ремонтами теплосетей он от властей не скрывал, и те помогали искать контрагентов и дополнительные средства: когда раскапывали участок сети, часто выяснялось, что соседние ветхие участки также требовали ремонта. При этом сети на проспекте Гагарина проложены под учебными заведениями и детсадами, необходимо было завершить работы к началу учебного года. Подрядчика проверяла служба безопасности АО, однако даже она узнала о судимости Зои Макаркиной только через полтора года после приговора, подсчитал Илья Халтурин. Штрафовать подрядчика за срыв сроков не стали, так как их законно продлевали дополнительными соглашениями в связи с параллельными ремонтами дорог и газовых сетей, разъяснил он.