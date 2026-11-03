Котельный крест
Экс-глава нижегородского «Теплоэнерго» попросил оправдательный приговор
Бывший гендиректор нижегородского АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин в судебных прениях попросил полностью оправдать его по всем инкриминированным ему эпизодам: в превышении полномочий при работе с подрядчиками и повышением зарплаты руководителю дочерней структуры с ущербом 19,4 млн руб. Обвинение потребовало для него пять лет колонии и запрет занимать руководящие должности, а защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела еще в августе. С последним словом подсудимый выступит 19 ноября.
В судебных прениях 3 ноября бывший генеральный директор нижегородского АО «Теплоэнерго» (сейчас Объединенный коммунальный оператор) Илья Халтурин попросил прекратить уголовное преследование и полностью оправдать его по всем трем эпизодам, которые ему вменили в вину: превышение полномочий при работе с подрядчиками и повышение зарплаты главе дочернего предприятия «Теплоэнергоремонт-НН» Якову Гиркину. Как писал «Ъ-Приволжье», подсудимому инкриминировали превышение полномочий (ст. 286 УК РФ) в связи со сменой проектировщика крупнейшей в Нижнем Новгороде Нагорной теплоцентрали (НТЦ), а также согласованием контрактов на реконструкцию теплосетей с единственным поставщиком — ООО «Строительные технологии», руководитель которого Зоя Макаркина имела непогашенную судимость за неправомерный оборот средств платежей. Мотивом фигуранта следствие сочло его желание сохранить зарплату и должность.
По фабуле дела, в 2023 году Илья Халтурин утвердил замену проектировщика модернизации НТЦ, которую реконструировали за счет льготного займа Фонда развития территорий. Подрядчика ООО «АСБ “Парсек”» сменили на ООО «ТГВ-Проектирование», в результате смета увеличилась вдвое, а сроки были сорваны, полагает следствие. А пять договоров с ООО «Строительные технологии» не только были незаконно подписаны, но и неустойку за нарушение сроков исполнения работ подрядчику не выставляли. Наконец, зарплату Якову Гиркину экс-глава «Теплоэнерго» удвоил якобы на оплату адвокатов, говорится в обвинительном заключении: Гиркин сам стал обвиняемым в превышении полномочий в связи с задержками выплат АСБ «Парсек» и в 2025 году получил условный срок. Ущерб от действий Ильи Халтурина следствие оценило в 19,4 млн руб.
Подсудимый не признал вину ни по одному из эпизодов и заверил, что ущерба нет. Он сообщил суду, что смена проектировщика НТЦ была вынужденной: в проекте АСБ «Парсек» отсутствовали целые тома документации, строительные работы были невозможны в связи с недочетами проекта и при испытании котловых воздуховодов их разорвало давлением. Однако вместо того чтобы устранить недочеты, подрядчик перестал выходить на связь с заказчиком; впоследствии суд взыскал с него 10,7 млн руб. за некачественный проект, уточнил Илья Халтурин. Он добавил, что корректировку сметы и дополнительные соглашения о продлении сроков работ с проектировщиком согласовали уже после предъявления ему обвинения, а решения руководства «Теплоэнерго» были публичными. Параметры отопления при этом нарушены не были и экспериментальные котлы Polykraft вышли на проектную мощность, и достоверность расчетов подтвердила госэкспертиза.
Договоры с ООО «Строительные технологии» как с единственным поставщиком заключили из-за нехватки подрядчиков на рынке, ситуация обсуждалась на совещаниях в мэрии и правительстве, заверил подсудимый. Вопреки доводам обвинения реальное положение дел с ремонтами теплосетей он от властей не скрывал, и те помогали искать контрагентов и дополнительные средства: когда раскапывали участок сети, часто выяснялось, что соседние ветхие участки также требовали ремонта. При этом сети на проспекте Гагарина проложены под учебными заведениями и детсадами, необходимо было завершить работы к началу учебного года. Подрядчика проверяла служба безопасности АО, однако даже она узнала о судимости Зои Макаркиной только через полтора года после приговора, подсчитал Илья Халтурин. Штрафовать подрядчика за срыв сроков не стали, так как их законно продлевали дополнительными соглашениями в связи с параллельными ремонтами дорог и газовых сетей, разъяснил он.
Повышение зарплаты Якову Гиркину до 290 тыс. руб. подсудимый объяснил желанием удержать специалиста, который трижды пытался уволиться из-за высокой нагрузки. Его четвертое заявление об отставке приняли, однако новый руководитель Алексей Мартьянов попросил 300 тыс. руб. на испытательный срок и 500 тыс. по его окончании, но проработал лишь месяц. Тогда гендиректор «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин вернул Якова Гиркина на зарплату 300 тыс. руб. и выписал ему 500 тыс. руб. премии. Свидетель Гиркин при этом подтвердил все доводы Ильи Халтурина о его невиновности, как и другие допрошенные в суде бывшие и действующие сотрудники Объединенного коммунального оператора.
Защита Ильи Халтурина еще в августе заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, суд рассмотрит его при вынесении приговора. Адвокаты полагают, что состава преступления в его действиях нет. Гособвинитель счел вину подсудимого полностью доказанной и попросил для него пять лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности. Илья Халтурин выступит с последним словом 19 ноября.